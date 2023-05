Prato, arriva "Macelli Freschi": una tre giorni all'insegna di arte, musica e teatro

Prato, 31 maggio 2023 - Mostre, talk e laboratori, performance, design, concerti e teatro, per una tre giorni all'insegna dell'arte e della creatività. Dopo il successo dello scorso anno, la collaborazione fra Officina Giovani e le Residenze Creative fa sì che venga riproposto il festival Residenze Aperte, che quest’anno si intitolerà Macelli Freschi: una tre giorni dal 15 al 17 giugno che si terrà all’interno degli Ex Macelli e che darà modo al pubblico di conoscere le varie associazioni in residenza, individuate dal comune di Prato tramite apposito bando pubblico, ossia Codesign Toscana, Factory Tac, CUT - Circuito Urbano Temporaneo con Forme Arte Contemporanea e Collettivo MASC, Estuario Project Space, Factory Lab e Teatro Metropopolare. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero.

Il programma del 15 giugno

A inaugurare Macelli Freschi, giovedì 15 giugno dalle 17:30, sarà la preview ColorAzioniUrbane Fest, una serata di festa, a cura dello staff di Officina Giovani, dedicata alla conclusione del progetto ColorAzioniUrbane. Gli Ex Macelli saranno invasi da street art, live painting e musica rap con esibizioni di giovani artisti del territorio. Nell’occasione, alle 18, sarà inaugurata l’opera Freedom To Be Woman realizzata a Officina dallo street artist URTO, nell’ambito del progetto ColorAzioniUrbane, realizzato con il contributo del Consiglio regionale della Regione Toscana. Sempre alle 17:30 inizierà il workshop gratuito di serigrafia a cura di “Ninotchka Underground School” di Firenze”, in cui i partecipanti potranno personalizzare le proprie magliette tramite la tecnica della stampa serigrafica (i ragazzi dovranno portare la propria t-shirt). Dalla stessa ora, giovani writers potranno sfidarsi a colpi di tag e murales sulle pareti di Officina Giovani, messe a disposizione per l’occasione. Dopo la presentazione delle panchine realizzate da URTO, dalle 18.30 sul palco esterno, si terrà una battle di free style che coinvolgerà giovani rapper del territorio (iscrizioni a numero chiuso on line sul sito www.portalegiovani.prato.it o direttamente in loco nel caso di mancato raggiungimento del numero massimo di partecipanti). Per ambedue le sfide - TAG e FreeStyle - sono previsti dei buoni premio a cura del negozio Ninotchka, che verranno consegnati al primo e secondo classificato. Alle ore 20 partirà il dj set, che si concluderà alle 21 con l’inizio del concerto finale. Sul palco si esibiranno i rapper Roen & Giovane Veltro, Grinta, Circolo Vizioso Crew, Blotter e Lester Nowhere. Dalle 17:30, e per tutta la serata, sarà inoltre presente il Tipster point, lo sportello di Prato per il supporto e l’ascolto sul gioco d'azzardo patologico, a cura della Cooperativa C.A.T.. Quest’ultima proporrà anche una lezione base sul gioco degli scacchi e, a seguire, una gara simultanea, durante la quale, un maestro di scacchi giocherà, contemporaneamente su più tavoli sfidando chi vorrà partecipare. Dalle 19 alle 24 è prevista anche l’apertura serale della Teca dei giochi, a cura dell’associazione Più Prato. In questa giornata Officina ospiterà anche la tappa conclusiva del percorso che, nell'ambito del progetto Easy-Eu, ha visto gli operatori dell’Informagiovani incontrare i ragazzi della città per sollecitarli sui temi della partecipazione alla vita civica e democratica dell'Unione Europea, attraverso laboratori itineranti, realizzati con l’ausilio del TAM TAM (un furgone multifunzionale adibito a sede laboratoriale).

Le iniziative del 16 e 17 giugno

Venerdì 16 e sabato 17 giugno, Macelli Freschi entra nel vivo con le proposte delle Residenze Creative. Alcune iniziative andranno a coinvolgere tutte e due le giornate, come il laboratorio di codesign e auto-costruzione CONVIVIALE-VEGETALE, a cura di Co-Design Toscana con IPERCollettivo, durante il quale i partecipanti collaboreranno all’ampliamento dello spazio pubblico multifunzionale e modulare realizzato in occasione della precedente edizione del festival (16 e 17 giugno dalle 10 alle 18). Venerdì alle 15 si terrà Germogli, a cura di Estuario, una tavola rotonda in cui artisti pratesi saranno invitati a riflettere sulla funzione dello studio d’artista. Il giorno dopo, dalle 10 alle 18, sarà disponibile in sala Acquario la video-presentazione degli artisti che hanno partecipato al talk. Collettivo MASC propone, per venerdì alle 16:30, un laboratorio di costruzione di strumenti musicali con materiali si scarto e riuso. Alle 17:30 è invece prevista l’inaugurazione di Text Exhibition: una riflessione critica su genesi e concept di mostre in programma a Officina e curate da dieci curatrici under 30. L’esposizione sarà visitabile per entrambe le giornate e sarà collegata a due speech di presentazione delle singole mostre (16 giugno alle 18:45 e 17 giugno alle 18). L’iniziativa è a cura di CUT -Circuito Urbano Temporaneo e FORME. Arte Contemporanea. Factory LAB propone il workshop gratuito di recitazione e storytelling Il cielo e le rose in calendario per venerdì dalle 17:30 alle 19. Una palestra creativa per “giocare” con i testi di Italo Calvino in occasione del centenario della nascita. Sempre venerdì, alle 18, l’appuntamento è con Co-progettare Cortocircuiti a cura di Co-design Toscana, talk per approfondire esperienze, idee e pratiche co-progettuali per modificare situazioni ed infrastrutture che creano inaccessibilità ed ingiustizia sociale ed ambientale. La giornata prosegue poi all’insegna della performance teatrale e musicale: alle 20 è la volta di Factory TAC con lo spettacolo e installazione site specific Death is not Dead ispirati a Il conte di Khevenhüller di G. Caproni e alle Storie dell’anno Mille di T. Guerra e L. Malerba. A chiudere la giornata la Jam Session a cura di Collettivo MASC, aperta a tutti i musicisti che vorranno partecipare ed unirsi all’improvvisazione (alle 21). Per l’ultimo giorno del festival, Codesign Toscana in collaborazione con TAB | Take Away Bibliographies e Criticity, organizza il laboratorio editoriale collaborativo Macelli Freschi Fanzine Publishing (17 giugno dalle 14 alle 17:30) che si chiuderà con un talk di restituzione dei risultati del laboratorio (alle 18:45). Protagonisti della proposta di Collettivo MASC sono invece clima e sostenibilità, temi ai quali il collettivo dedica la tavola rotonda delle 16. Alle 20 Metropopolare Teatro vi aspetta per LA BOUM, performance installativa site specific per dare voce ai ragazzi e alle ragazze della città, mentre, alle 21, sarà la volta di Il cielo e le rose, performance a cura di Factory LAB con musica dal vivo e testi di autori vari con uno sguardo particolare rivolto a Italo Calvino a cento anni dalla nascita (drammaturgia e regia di T. Bernardi, musiche a cura di R. Mori). Il sabato di Factory Tac è invece tutto dedicato alla musica elettronica, prima con Laboratorio Elettronico (alle 15) di sperimentazione di composizione elettroacustica con i ragazzi del Liceo Musicale "C. Rodari" e poi, dalle 22:30, con E C G_ Live Electronics, trio elettroacustico formato da M. Caramelli (chitarra, elettronica, synth), G. De Simonis (fagotto, tromba), P. Zini (basso) che chiuderà la rassegna.