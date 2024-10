Prato, Angelica Massera apre la stagione del Garibaldi

Prato, 8 ottobre 2024- Angelica Massera apre la stagione del Garibaldi e il 9 ottobre debutta a teatro col suo primo spettacolo ‘Ancora non sono pronta’. Un cammino schietto e brillante attraverso le sue esperienze, in un mondo che la sfida costantemente ad essere pronta come figlia, moglie, mamma, donna e content creator, ma sempre per gli altri. Ma davvero dobbiamo aspettare l’ok diqualcuno per fare qualcosa? Con i suoi scketch, le sue parodie e i suoi racconti, Ancora non sono pronta, con la presenza straordinaria di Marco Todisco, è un inno alla scoperta di sé e dello spirito che ti porta a superare le etichette, diventando magicamente “non pronta per il mondo”, ma perfettamente pronta per se stessa. Dal 2016 Angelica Massera è la voce esilarante del web che racconta in tono ironico ma assolutamente realistico i luoghi comuni, le situazioni e le “battaglie”quotidiane in cui le madri moderne si scontrano ogni giorno. La casa, il lavoro, la scuola, le feste di compleanno, ma soprattutto il racconto di quella fase in cui una donna è ancora nel fiore dei suoi anni e si ritrova a passare da donna a mamma. I suoi canali rappresentano l’aspetto comico della realtà , dove la narrazione dell’essere mamma non “oscura” la complessità dell’essere una donna trentenne oggi, sempre con una vena spiccatamente comica e leggera. In particolare, si è contraddistinta con la webserie #vitadamamma, catturando milioni di views e il consenso delle mamme – e non solo. Affermata attrice di Teatro a Settembre 2019 Pubblica il suo Primo Libro a luglio 2019 riceve il Premio Charlot per la Comicità come miglior personaggio femminile del web. Maurizio Costanzo