Palazzo Pretorio, al via le iniziative per i dieci anni dalla riapertura del museo

Prato, 12 ottobre 2023 - Sarà la Lectio Magistralis del Prefetto di Prato Adriana Cogode, dal titolo "Il ruolo del Prefetto e la cura dei principi costituzionali per la crescita civile e la valorizzazione della cultura", a inaugurare sabato 14 ottobre alle 16 la serie di iniziative per i 10 anni dalla riapertura del Museo di Palazzo Pretorio. «Insieme al sindaco Matteo Biffoni - commenta Rita Iacopino, conservatrice del Museo di Palazzo Pretorio - abbiamo pensato di dare avvio agli eventi organizzati dal Museo del Palazzo Pretorio per la prossima stagione con un intervento del Prefetto, avendo condiviso il tema del valore della cultura nelle parole della Carta costituzionale».

In uno stralcio del suo discorso, il Prefetto esprime il senso della Lectio Magistralis: «Camminando spesso non ci accorgiamo del bello, perché di fretta o collegati virtualmente, ignoriamo i fregi dei nostri Palazzi, i particolari di un balcone, l’ingresso invitante di un museo o di un teatro. A maggior ragione, quindi, l’arte, la musica, il paesaggio, in una parola, la bellezza, vanno ricondotti al diritto al benessere, sdoganando il concetto di esclusività cui spesso si riconnette la cultura. Sì, perché la cultura, il senso estetico, l’emozioni del bello devono potersi coniugare con il senso di appartenenza, con l’identità di una comunità, con la qualità della vita e, di conseguenza, con la coscienza civica. La bellezza si traduce in un bisogno della collettività ed assurge, in una società civile, ad un diritto». L’incontro è gratuito e aperto a tutti, e si tratterà del primo di una lunga serie di iniziative al Museo di Palazzo Pretorio: sei mesi di incontri e conferenze, visite guidate, laboratori, e altre iniziative, per riportare all’attenzione della città la centralità del Museo, come luogo aperto a tutti e della sua collezione di opere d’arte, quale patrimonio condiviso. Per l’occasione, il Museo di Palazzo Pretorio ha lanciato un nuovo logo ufficiale, che sarà abbinato a tutti gli eventi del decennale.