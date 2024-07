Montepiano, torna il Monteloud Rock Fest nel parco del Poggetto

Montepiano (Prato), 22 luglio 2024 - Dopo il grande successo dello scorso anno torna il Monteloud Rock Fest, per la sua seconda edizione, promettendo un’indimenticabile giornata di musica rock. Il festival si terrà nuovamente nel suggestivo scenario del parco del Poggetto, a Montepiano e vedrà la partecipazione di quattro band inedite. Il Monteloud Rock Fest 2024 è un mini festival di musica rock nel quale, oltre ai concerti, è possibile mangiare, bere e fare shopping. Si terrà il 27 luglio, in una location immersa nella natura quale il Parco del Poggetto. I cancelli apriranno alle ore 18 ed il primo concerto è previsto alle ore 19. L'offerta di cibo prevederà un fresco aperitivo iniziale, per accogliere i partecipanti, seguito da una varietà di opzioni di street food adatte a soddisfare tutti i gusti, e tanta buona birra, per rinfrescarsi durante tutta la giornata. Sarà presente uno spazio adibito a bancarelle di vario genere, dove gli ospiti potranno curiosare tra artigianato locale, merchandise delle band, dischi e molto altro, in un'atmosfera vivace e coinvolgente. Durante la giornata si alterneranno quattro band sul palco e dopo i concerti la festa continuerà con un DJ set rock, per ballare e far divertire il pubblico fino a tarda notte. L'evento è patrocinato dal Comune di Vernio ed è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Montepiano, testimoniando il forte legame con il territorio e la volontà di promuovere la cultura e la musica rock nella comunità locale. Il festival è gratuito e ad ingresso libero, per poter offrire a tutti l'opportunità di partecipare a questa straordinaria giornata di musica, divertimento ed inclusione. Le band. Vanexa. Gli headliner di questa edizione saranno i leggendari Vanexa, una delle prime e più influenti band heavy metal italiane. Attivi sin dagli anni '80, i Vanexa sono considerati gli autori del primo album heavy metal italiano. Con numerosi album all'attivo e una solida base di fan, i Vanexa promettono di chiudere la serata con uno spettacolo mozzafiato. I Drunken Rollers porteranno sul palco la loro miscela unica di rock e blues, con riff travolgenti e melodie accattivanti. La band, alla vigilia dell’uscita del loro secondo album, è ormai una realtà consolidata della scena rock toscana e siamo sicuri che ci regalerà un concerto coinvolgente ed appassionato. I Burning Blood, sono una band giovane, dalle spiccate influenze hard rock e heavy metal. Le loro performance sono intense e tecnicamente molto pregevoli nonostante la giovane età. Sul palco sprigionano tanta energia ed è evidente la loro attitudine da veri rockettari che genera un impatto davvero notevole. I Petz Are Cool apriranno il festival con il loro sound fresco e innovativo ed estremamente divertente. Propongono un repertorio inedito di ispirazione decisamente funk e sono sostenuti da una poderosa sezione di fiati. Sono una band creativa e originale, le loro melodie orecchiabili e i loro ritmi travolgenti; daranno il via alla giornata con grande energia. Maurizio Costanzo