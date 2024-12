“Lottare per vivere”, in biblioteca l’incontro sulla disabilità

Prato, 11 dicembre 2024 - Si terrà venerdì 13 dicembre alle 17 in sala conferenze della biblioteca Lazzerini la presentazione del libro di Luca Pampaloni "Lottare per vincere. Dei diritti e delle pene (per ottenerli)", edizioni ETS. Insieme all’autore saranno presenti Sauro Lascialfari, Elena Cavaciocchi, Giuliana Missio e Mauro Parrini. Luca può scrivere solo con i suoi piedi o dettando ad altri. A metà tra un’autobiografia, un manifesto sui diritti delle persone disabili e uno spaccato di storia d'Italia, il libro ricostruisce un periodo della storia recente e descrive le lotte sue e quelle di altri disabili per vivere come tutti. Luca racconta la sua esperienza diretta e viva dall’uscita dal centro di riabilitazione alla laurea , soffermandosi sul fondamentale rapporto con i suoi compagni di scuola e di università . E’ la storia di un uomo che ha lottato tutta la sua vita per la conquista della dignità.

Il libro di Luca Pampaloni verrà presentato alla biblioteca Lazzerini a Prato

Luca Pampaloni nasce a Calenzano (Firenze) nel 1960. Disabile grave dall’età di otto mesi a seguito di paralisi cerebrale infantile, solo all’età di sei anni inizia ad essere seguìto dal professor Adriano Milani Comparetti e dalla sua équipe. Nel 1988, consegue la laurea in Scienze politiche alla Facoltà “Cesare Alfieri” di Firenze, con una tesi su Raniero Panzieri. Nel 1992 è tra i fondatori dell’Associazione Vita Indipendente della Toscana. Dal 1999 è costantemente presente nella sede di tale Associazione a Scandicci; dal 1997 è socio dell’Istituto Ernesto de Martino. Continua ad essere attivo nella lotta per i diritti delle e dei disabili e di tutte e tutti coloro che subiscono forme di sfruttamento.