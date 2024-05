Le “divine” dello spettacolo nel libro di Gattuso. C’è anche Clara Calamai

Prato, 16 maggio 2024 – Non poteva che intitolarsi Divine un libro che racconta la vita di una serie di star femminili del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica. Ma la cosa curiosa sta nel fatto che queste vite da divine, sono raccontate a fumetti dalla brava disegnatrice Giovanna Gattuso che presenterà il suo libro nella sala Gonfalone di Palazzo Banci Buonamici in via Bettino Ricasoli sabato 18 maggio alle 17.

Ad arricchire l’evento, una mostra di alcune delle illustrazioni contenute nel bel volume che sarà pubblicato in italiano e in inglese per Primp Editor. A moderare l’incontro la cantante pratese Sara Ruoti. «Divine» è un meraviglioso villaggio illustrato, dedicato alle donne che nella storia hanno avviato un cambiamento, influenzata la cultura, il costume, il pensiero, lo stile di vita. Insomma…donne divine. Ma quali sono queste meravigliose donne che hanno «stregato» la bravissima disegnatrice torinese Giovanna Gattuso. Impossibile elencarne tutte, divise in quatto capitoli; cantanti divine, menti divine, divine androgine, attrici divine. Ecco quindi Barbra Streisand, Diana Ross, Maria Callas ma anche Mina, Raffaella Carrà, Madonna e Lady Gaga. Poi Josephine Baker, Oprah Winfrey, Lady Diana, Frida Khalo, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Liza Minnelli. Non potevano mancare Marilyn Monroe, Grace Kelly, Sophia Loren ed anche la mitica Clara Calamai che Prato ha omaggiato spesso negli ultimi tempi. La diva dei telefoni bianchi, sarà ricordata ancora sabato pomeriggio, in un palazzo che porta il nome del suo amore impossibile, (Riccardo) Banci Buonamici, l’amore dello scandalo nella Prato degli anni trenta che la spinse ad abbandonare la sua città trasferendosi nella capitale. Da lì a poco la Calamai diventò una stella del cinema.

"Fin da bambina mi sono occupata di arte e di musica. La prima cosa che ho cominciato a fare è stata disegnare. Questo progetto è nato durante il lock down durante il quale ho recuperato la mia antica passione per il disegno. Un progetto che quindi mi rappresenta a trecentosessanta gradi. Non solo il canto ma anche il disegno. In questo caso l’acquarello che è una tecnica che mi piace tantissimo” ricorda l’autrice Giovanna Gattuso; non solo disegnatrice ma anche apprezzata cantante che da anni vive in California dove ha fondato la Venice Voice Academy a Los Angeles.

California uguale Los Angeles uguale Hollywood uguale cinema ! Respirando aria di cinema, era inevitabile che Giovanna mettesse il suo talento di disegnatrice a servizio delle «divine», di quelle donne carismatiche che hanno lasciato una traccia indelebile nel mondo della creatività. Divine, tante divine. Talmente tante che Giovanna Gattuso non è riuscita a raccontarle tutte. Ma sicuramente questo libro appena pubblicato sarà il primo di una lunga serie. Se non trovate la vostra divina preferita in questo primo volume…niente paura ! Basta aspettare la prossima pubblicazione. Giovanna ha tutte le intenzioni di continuare ad illustrare il mondo dello spettacolo attraverso le divine immortali. Per fortuna ce ne sono ancora molte.