Prato, in piazza del Duomo risuona il Concerto per la città

Prato, 3 settembre 2024 - Il Concerto per la Città della Camerata Strumentale di Prato è una delle tradizioni più radicate del Settembre a Prato..Un grande concerto il 5 settembre in piazza Duomo ad ingresso libero si trasforma ogni anno in un caloroso abbraccio fra l'orchestra della Città e il numerosissimo pubblico. Il programma di quest'anno è incentrato su Beethoven, con la celeberrima Sinfonia "Eroica" introdotta da l'Ouverture de Le creature di Prometeo. «Sinfonia grande, intitolata Bonaparte», questo era il nome che Beethoven aveva pensato nel 1804 per il suo terzo cimento col genere sinfonico. È noto l’aneddoto secondo il quale il sommo musicista sarebbe montato su tutte le furie.all’apprendere che Napoleone si era incoronato imperatore. Avrebbe gridato: «Anch’egli non è altro che un uomo comune! Ora calpesterà anche lui tutti i diritti umani, si porrà più in alto di tutti, diverrà un tiranno!». Dopodiché, avvicinatosi al suo tavolo di lavoro avrebbe preso il primo foglio della nuova Sinfonia Bonaparte e lo avrebbe lacerato in mille pezzi. Così il titolo della Terza divenne «Sinfonia eroica composta per festeggiare il sovvenire d’un grand’uomo». Perché celebrare la festa più cara ai pratesi con una Sinfonia che per la prima volta fece entrare nella musica le cannonate della storia e il sangue delle rivoluzioni? Perché quelle cannonate e quel sangue sono tornate di tragica attualità ma soprattutto perché Beethoven ce le mette in scena con un messaggio di speranza e di fiducia in una ritrovata concordia del genere umano. Per il compositore, prima che si trasformasse in tiranno, il generale e Primo Console della Repubblica francese nata dalla Rivoluzione era il simbolo di un' imminente universale vittoria di Libertà, Eguaglianza e Fratellanza.

Il punto di partenza del musicista nell’affrontare quest’opera celebrativa fu la sequenza di note che fa da fondamento all’ultimo tempo, Allegro molto, in forma di variazioni. Quella semplice formula musicale Beethoven l’aveva già utilizzata più volte e proveniva dall’ultima scena del Balletto Le Creature di Prometeo op. 43. Nel Balletto, quel tema si fonde a una melodia di contraddanza, ripresa nell’«Eroica», e accompagna l’apoteosi finale di Prometeo, il mitologico titano che conduce gli uomini verso la civiltà con la forza dell’armonia e dell’arte. Nel mito antico, Prometeo è anche colui che ruba il fuoco agli dei dell’Olimpo e lo dona all’umanità, permettendole d’iniziare la sua evoluzione sociale e materiale. Beethoven intese pertanto creare un’equazione allegorica fra Prometeo e Bonaparte, il benefattore del mondo moderno che porta ai popoli il fuoco della Libertà. Proprio l’elezione della contraddanza a elemento ricorrente nel Finale della Sinfonia riveste una carica simbolica in quanto quel ballo, di estrazione campestre (country dance), consentiva l’integrazione fra classi sociali diverse. Borghesi e patrizi si intrecciavano nella briosa contraddanza, le cui figurazioni imponevano uno scambio vivace dei partecipanti. Essa era quindi percepita come un moderno simbolo di concordia sociale, che il Finale dell’«Eroica» col suo percorso di variazioni traduce in apoteosi degli ideali..L’"Eroica" di Beethoven risuona nel cuore di Prato! La Camerata Strumentale e il suo direttore Jonathan Webb vi invitano a un concerto straordinario per celebrare i valori di Libertà, Eguaglianza e Fratellanza.