Viareggio Cup, la loro squadra viene eliminata e i calciatori argentini devastano gli spogliatoi

Parte dei danni nello stadio di Pontedera (dal sito Facebook dell'U.S. Pontedera)

Pontedera (Pisa), 25 marzo 2023 – Brutto episodio alla Viareggio Cup, il torneo internazionale di squadre giovanili di calcio:

Tesserati della squadra argentina del Don Torcuato, eliminati dalla Viareggio cup, avrebbero provocato danni nel tunnel e negli spogliatoi dello stadio Mannucci di Pontedera (Pisa), a conclusione della gara contro la formazione di casa di cui hanno contestato la direzione. La partita si è chiusa con un pareggio, 1-1, risultato non sufficiente per gli argentini per accedere agli ottavi di finale del torneo.

La società del Pontedera ha condannato quanto accaduto e ha annunciato che perseguirà gli autori in ogni sede, riservandosi di valutare le eventuali responsabilità dell'organizzazione del torneo. “Nel caso in cui l'Unione sportiva Città di Pontedera presenterà denuncia nei confronti dei tesserati del Don Torquato che si sono resi protagonisti di danneggiamenti agli spogliatoi al termine della partita della Viareggio Cup, il Centro giovani calciatori Viareggio si costituirà parte civile per danno di immagine al nostro torneo», afferma, in una nota diffusa oggi, il presidente del Cgc Alessandro Palagi. «Sono episodi che fanno male allo sport, soprattutto a quello che vede protagonisti i giovani”, conclude Palagi.