Vecchie glorie, il derby La raccolta fondi

Il Ponticelli ha vinto la terza edizione del Derby delle vecchie glorie degli amatori di Ponticelli, San Donato e Bellavista. Ancora una volta il triangolare, sulla base di partite di un tempo ciascuna, è stato un bel successo di pubblico e di divertimento per gli ormai ex ragazzi delle tre compagini amatoriali che si sono ritrovati per un pomeriggio di calcio e allegria. Sia dal pubblico presente che dai giocatori è stata effettuata una raccolta di soldi che verranno donati alla Pubblica Assistenza di Ponticelli come aiuto alle proprie attività sul territorio del comune di Santa Maria a Monte. Come detto, ha vinto il Ponticelli che ha perso ai rigori lo scontro con il San Donato, conquistando un punto, e vinto contro il Bellavista per 1-0 grazie al gol di Foresto Castellacci e alle parate di Panelli. Il derby Bellavista-San Donato è finito 2-0 con doppietta di Simone Nuti. Classifica finale Ponticelli 3 punti, Bellavista 2, San Donato 1. Un grazie a Pasquale Di Leo, santamariammontese e amico di tutti i giocatori delle tre squadre, ora allenatore in seconda della Sanremese, che ha giocato il triangolare. Al torneo hanno partecipato una cinquantina di ex giocatori, alcuni anche ai box per infortunio e forma fisica non al massimo come gli ex capitani di Bellavista e Ponticelli, Giuliano Panicucci e Francesco Del Ry.