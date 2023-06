Tuttocuoio, ecco il bomber Rossi

In attesa di sapere se Francesco "Ciccio" Tavano sarà l’allenatore del Tuttocuoio anche per la prossima stagione – perché la riconferma è molto probabile ma non ancora certa – la società di Ponte a Egola ha già cominciato a muoversi, compiendo passi importanti sia per ciò che riguarda il mercato che a livello organizzativo-strutturale. Per l’allestimento del prossimo organico la presidente Paola Coia è riuscita infatti ad assicurarsi un bomber del calibro di Giacomo Rossi, esperto attaccante esterno classe 1989 (compirà 34 anni martedì 20 giugno) che nella stagione appena conclusa ha iniziato vestendo la maglia del Livorno, in Serie D, per poi trasferirsi alla Pro Livorno Sorgenti, in Eccellenza. Rossi dovrebbe andare a costituire un tridente offensivo di lusso per la categoria che sarebbe composto anche dal riconfermato Massaro e da un terzo elemento che potrebbe essere Mattia Caggianese, quest’anno allo Zenith Prato (Eccellenza). Contestualmente il club pontaegolese, che si è salvato vincendo il play out di Eccellenza contro il San Marco Avenza, ha deciso di darsi una struttura più consolidata tornando ad allestire la formazione juniores provinciale.

"Tutto questo – comunica Paola Coia – è stato possibile grazie ad un pontaegolese doc, Paolo Lelli, che tengo a ringraziare per l’impegno profuso in questi mesi per la realizzazione di questo progetto. Lelli (nella foto), che ha un passato da attaccante del Tuttocuoio, del Certaldo di mister Indiani e del Cascina, solo per citare alcune squadre, assumerà il ruolo di direttore del settore giovanile e si occuperà dell’intera gestione".

s.l.