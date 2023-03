Squalifica a Ladinetti La società valuta il ricorso

Il Pontedera starebbe valutando di fare ricorso sulla squalifica di tre giornate che il giudice sportivo ha dato a Riccardo Ladinetti (in foto), espulso domenica durante il primo tempo della gara contro la Torres per un fallo a gioco fermo. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che dalla società non vengono rilasciate dichiarazioni ufficiali. Fatto è che la squalifica così pesante per il 22enne centrocampista è maturata, come scritto nel comunicato di Lega pro, "per avere, al 34° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata al volto". Testata che invece non c’è stata come si vede in maniera chiara e inequivocabile dalle riprese televisive. Ma che, è bene ribadirlo, non hanno valore di prova. Il giudice sportivo basa solo sul referto arbitrale (ricordiamo che l’incontro è stato diretto dal signor Iannello di Messina) e lì è stato scritto che Ladinetti ha colpito con una testata un calciatore della Torres (Masala) facendolo cadere a terra. L’errore del direttore di gara, evidentemente mal consigliato dal suo primo assistente e dal quarto uomo che erano i più vicini a quanto accaduto, è stato addirittura doppio, perché la testata non c’è stata, ma c’è stato "soltanto" uno spintone al calciatore sardo, che, oltretutto, non è stato assestato da Ladinetti, ma da un compagno. Il ragazzo, insomma, si becca tre turni di stop per colpe non sue ma che, se l’eventuale ricorso del club pontederese non verrà accolto, lo costringeranno a saltare la trasferta di sabato a Rimini, la gara casalinga di martedì con la capolista Reggiana (gara anticipata alle 18) e la trasferta seguente a Fiorenzuola. Ma il viaggio di dopodomani sulla Riviera Adriatica si è trasformato in un rebus per l’allenatore Massimiliano Canzi, che deve fare a meno anche di Catanese (man of the match domenica) e Guidi. I due sono anch’essi squalificati per un turno perché erano in diffida e l’ammonizione presa Sassari ha fatto scattare lo stop.

Il problema e che entrambi, come Ladinetti, sono centrocampisti interni e la loro contemporanea assenza riduce drasticamente le scelte del tecnico in quel reparto e in particolare in quelle posizioni, dove l’unico di ruolo disponibile resta Izzillo. Sicuramente qualche altro elemento dovrà essere adattato in quella posizione (Perretta?) per non snaturare troppo l’ identità di modulo. La buona notizia per la sfida di Rimini dovrebbe invece essere data dal recupero di Martinelli e Nicastro, assenti contro la Torres perché bloccati da un’influenza. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se i due avranno recuperato in pieno.

Stefano Lemmi