Sofia Campigli medaglia d’oro. Buone prove per Sara Consani

Grandi risultati per la Ginnastica Stella Azzurra dopo la prima prova del campionato regionale di specialità Gold a Viareggio che ha visto impegnate le due ginnaste Sofia Campigli e Sara Consani, rispettivamente nelle categorie J1 e J 2. Sofia Campigli ha conquistato il podio in entrambi gli attrezzi. Prima classificata alle clavette dopo un’esecuzione convincente e decisa nonostante una perdita durante un passaggio molto rischioso e seconda classificata al nastro con un buon esercizio ma pur sempre con ampi margini di miglioramento.

Sara Consani tornava in campo gara Gold dopo uno stop dalle pedane di ben quattro mesi e ha portato a casa due buoni noni posti ad entrambi gli attrezzi: ottima resa in campo gara del suo esercizio al cerchio seppur con una perdita e grande prova di forza di volontà ed autocontrollo nell’esercizio alle clavette, dove purtroppo visto il calo di tensione dopo il primo attrezzo, ha eseguito un’esecuzione piuttosto fallosa ma comunque senza perdersi d’animo. Soddisfatte entrambe le ragazze e le loro allenatrici che le hanno accompagnate: Claudia Peccianti, Margherita Andolfi ed Alice Arnesano. Soddisfatte dell’andamento di questa prima gara di stagione molto importante, fiduciose del lavoro svolto in palestra e consapevoli dei miglioramenti che possono ancora essere fatti.