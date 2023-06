Simeoni è la migliore tra le toscane

Nella giornata dedicata al ciclismo femminile con la disputa a Capannori (Provincia di Lucca) dei campionati regionali 2023 esordienti e allieve, soddisfazione per la Ciclistica San Miniato-Santa Croce grazie all’allieva Maddalena Simeoni (nella foto) che è stata la migliore tra le toscane in gara e quindi ha conquistato la maglia di campionessa toscana che gli è stata consegnata dai dirigenti del Comitato Regionale, il presidente Saverio Metti, il vice Mauro Renzoni e il consigliere regionale Federico Micheli.

Già protagonista come giovanissima, non solo su strada ma anche su pista, Maddalena ha continuato con successo l’attività da esordiente ed ora prosegue come allieva con la conquista del titolo toscano. Nel proseguo della stagione 2023, la disputa del Trofeo Rosa, Challenge di riferimento. E per il team conciario i prosupposti per un’ottima stagione ci sono già tutti.

An.Mann.