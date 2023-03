Schermidori da tutta la Toscana Due giorni di sfide alla Bellaria

Arriveranno 166 atleti da tutta le Toscana. Pontedera sarà invasa da giovani schermidori. Oggi e domani al PalaMatteoli della Bellaria ci sarà il campionato regionale assoluti alle 6 armi organizzato dal Club Scherma Valdera e dal Comune di Pontedera. Stamani alle 9 in pedana gli atleti del Fioretto maschile e della Sciabola femminile. Nel pomeriggio, dalle 14, scenderanno in campo gli atleti del Fioretto femminile e Sciabola maschile. Domani invece in mattinata, sempre dalle 9, la Spada maschile mentre nel pomeriggio dalle 14 in pedana le atlete della Spada femminile. Si assegna anche il quinto Memorial Pierangelo Pardini, storico e indimenticato insegnante di educazione fisica e maestro di scherma.

"Ci saranno 166 atleti di cui un rappresentante della Federazione svedese, per dare un’idea del valore di questa gara. Ormai abbiamo abituato gli schermidori toscani a venire a Pontedera per una competizione che ha raggiunto un buon livello" ha detto il presidente Giorgio Ciampalini. Quindi sono stati ricordati gli ultimi successi ottenuti dal Club Scherma Valdera. La squadra categoria Spada maschile composta da Yuri Ceccanti, Piepaolo Regoli (presente alla conferenza), Tommaso Teglia e Gian Marco Verdiani è stata promossa in C1. E la vittoria di Yuri Ceccanti della Coppa Europa categoria under 23 di Spada maschile. "Sarà una bella manifestazione che porterà tanti atleti in città – ha detto il sindaco Matteo Franconi –. Ribadisco la volontà dell’amministrazione di assegnare al Club Scherma Valdera una nuova casa, la palestra Marconcini. Appena sarà completata la ridefinizione degli spazi sportivi in città ci siederemo ad un tavolo per stipulare la convenzione e capire che tipo d’investimento dovremo affrontare".

l.b.