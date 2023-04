Salvezza sempre più complessa Intrigo per Tuttocuoio e S. Miniato

La vittoria per 3-1 del San Marco Avenza sul Certaldo nella gara interrotta domenica sull’1-1 per infortunio all’arbitro e portata a termine mercoledì, ha messo ancora più ansia a due "nostre" squadre di Eccellenza, che vedono più concreto il rischio retrocessione: Tuttocuoio e San Miniato Basso. Cominciamo però con ordine, ricordando che dopodomani il campionato si conclude con le gare della 30a giornata e che le squadre a scendere in Promozione saranno tre. L’ultima va giù direttamente, le altre due sono le perdenti degli spareggi (play out) tra la quintultima (12a) e la penultima (15a), la quartultima (13a) e la terzultima (14a), con gara unica in casa della meglio classificata (in caso di parità dopo 120’ retrocede la peggio piazzata). Attenzione però, perché questi spareggi non si disputano se il distacco – la cosiddetta forbice – tra le due squadre che si devono affrontare è superiore a 9 punti.

A 90’ dalla fine la graduatoria dice che l’Armando Picchi è ultimo con 16 punti e già retrocesso, il San Miniato Basso è penultimo con 24 punti e va a Certaldo, Tuttocuoio e San Marco Avenza sono terzultime con 27 punti e si affrontano a Ponte a Egola, Massese (in casa del Picchi) e Montespertoli (a Camaiore) sono quintultime con 36 punti. Dunque, se il San Miniato Basso non vince è retrocesso direttamente (per via di un distacco già adesso superiore a 9 punti dalla quintultima) mentre se vince sale a 27 e può sperare di agganciare il Tuttocuoio (se perde) o il San Marco Avenza (se perde). In quel caso per determinare la classifica finale si guardano gli scontri diretti, che il San Miniato ha favorevoli col Tuttocuoio (una vittoria e un pari), e quindi chiuderebbe terzultimo sfidando il San Marco Avenza, mentre li ha sfavorevoli col San Marco Avenza (un pari e una sconfitta), e quindi resterebbe penultimo.

In ogni caso chi resta a 27 punti tra Tuttocuoio e San Miniato Basso e in penultima posizione, deve sperare che almeno una tra Massese e Montespertoli perda, altrimenti scatta la forbice e va giù diretto. Il Tuttocuoio al Leporaia si gioca il miglior piazzamento nel play out, che è suo nel caso in cui non perda. Infatti, anche pareggiando resterebbe a braccetto col San Marco Avenza a quota 28 punti, e siccome sarebbero in parità sia i punti conquistati negli scontri diretti (quello all’andata è finito 0-0) che la differenza reti di tali incontri, il regolamento va a guardare la differenza reti generale. Che premia la squadra di Tavano, a -13 contro -19 dei carraresi. E’ sì, è un finale di brividi….

s.l.