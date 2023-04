Salvezza, i Mobilieri obbligati a vincere

Mobilieri Ponsacco, rien ne va plus, avverte il croupier della roulette, quando non c’è più tempo per giocare, ma solo attendere la casella dove si fermerà la sfera. Gioco e sfera trovano facile argomento sul match odierno dove la squadra ponsacchina ha il compito di buttare nel contesto della gara tutte le risorse per cercare di invertire una tendenza che sta minando tutto l’entourage del Ponsacco ed anche i tifosi sono all’erta,. Il training settimanale è stato intenso usando il campo centrale, ed il mister potrà avere la rosa al completo ad eccezione del centrocampista Marcucci 2004 appiedato per una giornata.

Per la squadra dei Mobilieri c’è un solo risultato che possa dare nuovo slancio e speranza di salvezza: sconfiggere oggi al Comunale la squadra del Flaminia Calcio che rappresenta la cittadina di Civita Castellana in provincia di Viterbo. I laziali tornano a giocare al Comunale dopo il campionato 201415 risultato 0 a 0 e squadra guidata da mister Lazzini, mentre il lock down frenò la seconda presenza del Flaminia a Ponsacco nel 201920. I rossoblù ospiti, hanno condotto un buon campionato possono contare di scalare la classifica playoff dato che sono ad un punto dal Livorno che è quinta in graduatoria. All’andata il Flaminia ebbe ragione dei Mobilieri 3 a 1, che in formazione rimaneggiata in assenza di Fratini, Remorini e Mencagli erano passati in vantaggio con Carli. Quindi alla odierna fame di punti Lici e compagni oggi dovranno far scattare anche un senso di rivalsa forti del campo amico. A proposito allo stadio Comunale, è stata rimossa la storica tribuna centrale vecchia di mezzo secolo, per far posto al nuovo moderno insediamento, la cui realizzazione è già stata assegnata con la previsioni di inizio lavori a fine estate. Sul conto degli avversari c’è una logica preoccupazione e rispetto ma alcun timore reverenziale i laziali sono alla portata dei Mobilieri ed il mister Francesco Bozzi sostiene: "Squadra concreta il Flaminia collaudata da anni alla serie d che può aver alti e bassi vedremo di approfittarne. Sicuramente il risultato conseguito prima a Poggibonsi e domenica scorsa a Gavorrano ci autorizza ad essere ottimisti e continuare su questa strada. Ora siamo a rincorrere non possiamo più gestirci e per puntare alla salvezza dobbiamo vincere tutte le due partite".

Concreto e conciso il ds Egidio Bicchierai: "Purtroppo abbiamo una situazione complicata ma dobbiamo pensare solo alla partita odierna andare in campo e dirigerla Inutile recriminare su quello che avremmo potuto fare siamo consapevoli che possiamo farcela".

Luciano Lombardi