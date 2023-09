Quattro a caccia della prima vittoria

Dopo la pareggite alla prima giornata le squadre di Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio che militano nel girone A di Eccellenza, cercano la prima vittoria. Risultato senza dubbio alla portata della Cuoiopelli che ospita al Masini il Valdinievole Montecatini. Alla prima di campionato, domenica scorsa, i conciari hanno pareggiato in rimonta sul campo del River Pieve, mentre il biancocelesti della Valdinievole sono stati sconfitti per due a uno in casa dal Montespertoli.

Pronostico dalla parte dei biancorossi di Roberto Falivena, ma con qualche incognita. Prima di tutto la non facile propensione al gol di Cavallini – peraltro assente per squalifica dopo i due gialli rimediati domenica scorsa – e compagni che segnano con il contagocce. Appena due reti in tre gare ufficiali (una in Coppa nel doppio confronto con il Fucecchio e una domenica a Pieve Fosciana).

La Cuoiopelli punta molto sul classe 2001 Fantini, arrivato sabato della scorsa settimana a rimpianguare il reparto avanzato biancorosso. Dopo il debutto per pochi minuti a Pieve Fosciana, Fantini ha giocato in Coppa nel ritorno di Fucecchio e ha ben impressionato. A proposito di Coppa Italia, la Cuoio è stata eliminata dai bianconeri fucecchiesi che si sono imposti al Masini e hanno bloccato la reazione della Cuoio nella partita di ritorno mercoledì scorso finita 1-1.

Il Fratres Perignano non avrà vita facile sul campo del Montesportoli che ha debuttato alla grande vincendo a Montecatini. Ma la rosa a disposizione di Enrico Cristiani è superiore a quella dei fiorentini (e a quella di quasi tutte le compagini del campionato) e in trasferta il Fratres potrà fare il colpaccio riprendendosi quei due punti persi al debutto contro il Castelfiorentino pareggiando uno a uno.

Al Leporia di Ponte a Egola il Tuttocuoio riceve la matricola Geotermica che alla prima ha fermato la big Massese. Il Tuttocuoio, eliminato dalla Coppa, in settimana comunque ha vinto nel ritorno contro il Fratres Perignano. Geotermica eliminata dal Cecina con goleada. Si affrontano due squadre solide.