Promozione

Il campionato, in particolare per le "nostre", a due giornate dal termine, sta facendo chiarezza in coda con i risultati odierni che restringono la lotta per il fanalino di coda, e quindi alla retrocessine diretta, tra il Ponsacco 1920 e l’Atletico Etruria. I rossoblu tornano sconfitti dalla trasferta di Cecina contro il Saline ma hanno fondate recriminazioni per un risultato che li penalizza oltre misura. Una partita equilibrata nel gioco e decisa a favore del Saline sul finale di gara da una punizione magistrale del solito Bernardoni. Il Ponsacco 1920 da par suo ha giocato una partita importante, riuscendo a pareggiare il gol iniziale dei locali e forse la sconfitta poteva non starci. Anche l’Atletico Etruria torna con zero punti dalla trasferta in Maremma contro il San Andrea. I locali, anch’essi a rischio play out, con la vittoria si tirano quasi fuori e inguaiano però la compagine di Lorenzana che ora si trova a lottare per l’ultimo posto proprio con il Ponsacco. Ottiene una vittoria di rilievo invece il San Miniato che finalmente incassa tre punti molto preziosi niente di meno che con la squadra vincitrice del campionato, lo Sporting Cecina. Le prossime due partite per la squadra sanminiatese saranno determinanti per cercare di stare in categoria. Nella parte alta della classifica la Geotermica incassa la quinta vittoria consecutiva superando l’Atletico Maremma, e, al momento, riesce a creare una forbice di ben undici punti sulle squadre inseguitrici. Un risultato eccezionale per la compagine di Larderello amplificato anche del pareggio a reti bianche tra l’Urbino Taccola e i Colli Marittimi. A Uliveto la partita è stata sostanzialmente equilibrata, come ci conferma il ds dei Colli Lorenzini, e il pareggio finale ha sancito l’andamento della gara. "Al momento – dice Lorenzini – la forbice rispetto alla posizione della Geotermica, ci è sfavorevole e i tue turni finali di campionato saranno decisivi nel confermare o no la nostra partecipazione, ma anche quella del Castiglioncello e dell’Urbino Taccola, ai play off".

Pietro Mattonai