Premio "Gombo". Vince... il favorito

Il premio “Gombo”, handicap per cavalli di 3 anni e oltre sulla distanza del doppio chilometro, era la prova di centro del con convegno di corse al galoppo ieri a a San Rossore. La corsa aveva raccolto dieci cavalli al via (9 dopo il ritiro del numero 7). Favorito d’obbligo Shark Alert che aveva un peso ancora possibile, posto al top weight dopo il netto successo dell’ultima uscita a San Rossore. E il favorito ha vinto con la pipa in bocca ben sostenuto da Dario Di Tocco, tenendo a debita distanza il contro favorito Killer Coffe. La corsa era densa di significati storici, uno dei quali legato all’ippica: fu proprio un “premio Gombo” ad aprire, il 3 aprile del 1854, la stagione delle corse a San Rossore. Un’altra corsa di buona dotazione era il premio “Scaletta”, metri 1800 per 2 anni. Tutti da scoprire iHidden Messages (A. Satta) che ha vinto con la pipa in bocca battendo l’outsider Rebel. Infine, una terza corsa di buona moneta era il premio “Le Lame”, handicap per 3 anni e oltre sulla distanza dei 1200 metri, posta con 12 partenti al via dopo e individuata come tris-quarté-quinté.

La velocità del percorso ha reso molto incerta la corsa fino agli ultimi metri dove a prevalere è stato Sunshyne Day (S. Sulas) nei confronti di Goinga Fast e Nuanced World. Le altre tre corse in programma sono state vinte da Viburno (I. Ignesti), Dopodopo (D. Cirocca), Amyntas (M. Sanna). In realtà Amyntas aveva perso da Sloding Woman ma la femmina si è appoggiata al rivale nelle fasi finali della corsa impedendogli (probabilmente) di mettere la sua testa avanti ed è stata retrocessa. Si torna a correre domenica con un programma di tutto rispetto anche con tre prove per puledri, fra le quali un per debuttanti, e anche una corsa internazionale qual è la Longines Fegentri World Championship Gentlemen Riders che ha raccolto rappresentanti di cinque nazioni; oltre all’Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Francia, Svezia.