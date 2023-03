Pontedera-Reggiana 0-0. I granata fermano la capolista

Siano festeggiato dai compagni dopo il rigore parato (foto Luca Bongianni/Germogli)

Pontedera (Pisa), 14 marzo 2023 – Un Pontedera gagliardo e un Siano para tutto hanno permesso di uscire indenni dal confronto con la capolista Reggiana. Lo 0-0 è stato minato dopo appena 18" da un fallo di Martinelli su Rosafio in area, ma dal dischetto Montalto si è fatto deviare la conclusione da Siano.

Dopo 24' lo stesso Martinelli, ex di turno, si è beccato il secondo giallo lasciando i suoi in dieci, ma ci ha pensato ancora Siano a chiudere la frazione salvando in maniera decisiva su Laezza e Luciani.

Nella ripresa la Reggiana, passata al 4-3-3, ha moltiplicato i suoi sforzi, ma Siano è stato ancora decisivo deviando di piede il sinistro di Guiebre e poi volando su due sassate dell'ex Kabashi. Per la squadra di Canzi, sabato ospite del Fiorenzuola, è un pareggio che vale come una vittoria.

PONTEDERA-REGGIANA 0-0

PONTEDERA (4-3-2-1): Siano; Perretta, Marcandalli, Martinelli, Bonfanti; Izzillo (20’ st Guidi), Benedetti (42’ st Sosa), Catanese; Peli (20’ st Mutton), Ianesi (24’ pt Shiba); Nicastro.A disp: Stancampiano, Vivoli, Goncalves, Cioffi, Di Bella, De Ioannon, Tripoli, Somma. All. Canzi

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Rozzio, Laezza (15’ st Varela); Fiamozzi (25’ st Guglielmotti), Nardi (15’ st Kabashi), Cigarini (25’ st Rossi), Vallocchia, Guiebre; Rosafio, Montalto (30’ st Lanini). A disp: Voltolini, Cauz, Pellegrini, Cremonesi, Capone, Hristov, Sciaudone. All. Diana

ARBITRO: Scatena di Avezzano

NOTE: spettatori 713; espulso Martinelli al 24’ pt; ammoniti Laezza, Perretta; angoli 1 a 16.

s.l.