Pontedera-Gubbio a confronto Un duello in chiave playoff

Con la squadra che dopo l’allenamento congiunto di sabato con il Fratres Perignano (6-1 per i granata il finale), formazione di Eccellenza, ha goduto di tre giorni di libertà e riprenderà ad allenarsi domani pomeriggio, mettiamo per un attimo in stand by i play off (che inizieranno l’11 maggio, come noto) e torniamo alla gara col Gubbio che ha chiuso il campionato "regolare" con la consueta analisi dei dati del match. Che, in sostanza, rispecchiano il pareggio finale (1-1) nel segno di un equilibrio complessivo che ha visto gli ospiti leggermente meglio nel primo tempo e il Pontedera nel secondo. L’xG, ossia l’indice di pericolosità espresso dalla singola squadra, è decisamente a favore degli umbri, che hanno fatto registrare un valore di 1,80 contro lo 0,72 pontederese, e la motivazione è da ricercarsi principalmente nel maggior numero di tiri effettuati, che sono stati 12 (scagliati da una distanza media di 18,3 metri) contro 6 del Pontedera (scagliati da una distanza media di 16,5 metri), quindi l’esatto doppio. Il gap tuttavia si riduce quando si guardano i tiri finiti in porta, che sono stati 5 per gli uomini di Braglia e 3 per quelli di Canzi, con uno a testa terminato in rete. L’equilibrio della 38a sfida di campionato emerge anche dai dati sui duelli, con il Pontedera che ne ha vinti 99 su 206, pari al 48%, e il Gubbio 104 su 206, pari al 50%. Nello specifico, i granata sono stati leggermente migliori sui duelli difensivi (46 su 70 vinti, pari al 66%, contro 40 su 62, pari al 65%) e offensivi (22 su 62 vinti, pari al 35%, contro 24 su 70, pari al 34%) mentre gli ospiti sono andati meglio nei duelli aerei (26 su 44 vinti, pari al 59%, contro 17 su 44, pari al 39%). Sempre un poco meglio il Pontedera si è comportato anche nei dribbling riusciti (9 su 29, ossia il 45%, contro 9 su 21, ossia il 43%) mentre perfetta parità si è registrata sulle palle contese vinte (14 su 30, pari al 47% a testa). Superiore, ma sempre di pochissimo, il Gubbio lo è stato nel possesso palla, 51% contro 49% con un tempo effettivo di possesso di 21’38" contro 20’52", così come gli umbri lo sono stati nel totale dei passaggi riusciti (277 su 352, pari al 79% contro 244 su 331, pari al 74%). Per quanto riguarda invece il report di giornata, nel quale vengono prese in considerazione tutte le 10 gare del girone, il dato che spicca sugli altri è il secondo posto dei granata nella classifica dei passaggi progressivi, 89, dove la squadra di Canzi si piazza al secondo posto dietro alla Reggiana promossa in Serie B, prima con 94. Tutti dati su cui lavorare considerando che il secondo turno dei play off potrebbe di nuovo mettere i granata di fronte al Gubbio.

