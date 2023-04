Playoff, sulla strada dei granata c’è il Rimini

La probabilità che nel primo turno dei play off il Pontedera affronti il Rimini piuttosto che il Siena è elevatissima. Anzi, potremmo dire quasi certa, ma fino a quando non ci sarà l’ufficialità bisogna muoversi nel campo delle ipotesi. Di sicuro per adesso c’è il fatto che il nome i granata lo conosceranno ufficialmente solo due-tre giorni prima dell’inizio dei play off, slittati, come noto, all’11 maggio, giovedì. Il lunedì precedente, ossia l’8 maggio, il tribunale federale discute il deferimento del Siena e se ai bianconeri vengono dati almeno due punti di penalizzazione (una decisione che si potrà dunque conoscere il giorno stesso o al più tardi il giorno seguente), la classifica finale del girone scorre in avanti e piazza il Rimini al nono posto, quindi avversario del Pontedera, la Recanatese al decimo, quindi avversaria del Gubbio, e il Siena undicesimo o ancor più giù, ma in ogni caso fuori dalla zona-spareggi. In pratica, delle 18 squadre di Serie C che parteciperanno al primo turno dei play off, sei per girone, tre, Pontedera, Gubbio e Rimini, non conoscono ancora il loro reale avversario, e due, Recanatese e Siena, non sanno se parteciperanno o meno alla kermesse. I tempi così stretti, oltretutto, non consentiranno alla Lega di tenere in considerazione un eventuale ricorso fatto dal Siena all’indomani della sentenza, con scenari che si farebbero delicatissimi. Così adesso Canzi e i suoi uomini si trovano a dover gestire 19 giorni di attesa, tanti quanti ne trascorreranno prima che il Pontedera scenda di nuovo in campo dopo il pareggio col Gubbio.

Una sfida che l’esterno portoghese Thiago Goncalves ha commentato così: "Abbiamo fatto di tutto per provare a vincere, abbiamo affrontato una squadra tosta e secondo me abbiamo fatto una partita molto consistente, concedendo solo il gol, arrivato oltretutto su rigore e sull’unica palla concessa nel primo tempo. Nella ripresa addirittura non abbiamo concesso più nulla nonostante davanti avessimo un avversario molto equilibrato, una squadra forte davanti e attenta dietro".

Goncalves, arrivato nel mercato di gennaio, conferma che alla base degli ottimi risultati conseguiti durante la stagione c’è il valore del collettivo: "Siamo un gruppo che si allena molto molto bene, che durante l’allenamento va a...tremila e per il mister ogni domenica è difficile fare le scelte. Nel complesso abbiamo fatto un lavoro pazzesco e volevamo il quinto posto. Però siamo contenti così, e ora testa solo ai play off". Intanto oggi è l’ultimo giorno per i tifosi per recarsi allo stand allestito da Errea Sport nella centralissima Piazza Curtatone e Montanara e dove è possibile trovare le maglie di gara, personalizzabili, e il merchandising ufficiali del Pontedera.

Stefano Lemmi