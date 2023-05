Mobilieri, pari last minute ferma la corsa del Flaminia

MOBILIERI PONSACCO

1

FLAMINIA CALCIO

1

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Rossi, Lici, Fratini, Martucci,De Vito, Regoli (30’st Turini), Carli (33’st Bardini), Bertolini (9’st Nieri), Remorini, Mencagli: A disp. Sbrana, Zaccagnini, Macchi, Patronelli, Accorsini. All. Bozzi

FLAMINIA CALCIO: Della Pina (38’pt Oliva), Igini (25’st Simoncini Pagliari, Mandorlini, Garufi, Gasperini, Simonelli ( 15’ Abreu), Marchi, Cruz Wilson, Celentano (29’st Sabatttini), Sirbu: A disp. Ilari, Massacesi, Lo Curto, Padovano, Santilli, All. Onofri

Arbitro: Sacco di Novara (Rizzo-Vaglio Agnes)

Marcatori:36’st Abreu, 44’st Mencagli r.

Note: Amm. Lici ,Abreu; Angoli:7 a 5 Rec.1 pt –5 st Spettatori 200

PONSACCO – Non va oltre il pareggio la squadra dei Mobilieri Ponsacco, chiamata nella penultima giornata di campionato e nell’ultima partita sul campo a cercare di invertire la tendenza negativa dei risultati che la piazzano al quint’ultimo posto in classifica, in piena zona play out. I risultati della giornata cambiano di poco la classifica e tutto è rinviato a domenica prossima con i Mobilieri in trasferta a Sangiovanni che ha un vantaggio di tre punti sui rossoblu. Il punto è stato conquistato con forza e impegno come in una vera corrida per non voler cedere ad un coriaceo Flamina che ha spinto sempre sull’acceleratore per cercare il risultato pieno. Ma è stato il Ponsacco, che dopo aver rischiato con la solita partenza a rallentatore, ha messo in moto tutte le energie ed i brividi per i laziali sono stati notevoli. Frecciata di Lici al 16’deviazione del portiere, e riflesso e bomba di Remorini, fuori di poco ma applaus. Remorini si è ripetuto con una stangata al 35. a pelo traversa poi al 44’il gol di Mencagli a pallonetto in contropiede annullato per offside con le proteste dei rossoblu. Ripresa sulla stessa riga con Remorini al 4’tiro forte ma centrale, mentre la pressione dei Mobilieri è interrotta spesso dai palleggiatori Laziali ma il fallo di mano di Garufi in area all’11’è ignorato dall’arbitro. Pagnini sugli scudi a deviare al 13 botta di Sirbu e sventola sul palo di Cruz al 29’ ma in precedenza Fratini al 19’ e Carli al 24’ hanno fatto rumoreggiare la platea Ponsacchina, fallendo il vantaggio nell’area piccola. La volontà di cercare con puntiglio la porta avversaria ha esposto il Ponsacco al contropiede dei Laziali e la mischia ha premiato Abreu al 36’ , Nell’arrembaggio finale al 44’ De Vito è stato ribaltato in area ed il rigore è stato netto. Mencagli dal dischetto ha regalato il pareggio della speranza firmando il suo 14° gol della stagione.

Luciano Lombardi