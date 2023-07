L’ex arbitro Ceccarini al Cenaia

Tante conferme e altrettanti volti e ruoli nuove nel Cenaia che si prepara al meglio per affrontare il primo, storico, campionato di Serie D. Dopo la vittoria del campionato di Eccellenza nella passata stagione, la società arancioverde si è subito messa a lavoro per farsi trovare pronta per la nuova avventura. Dai lavori allo stadio, che stanno procedendo senza intoppi, al restyling societario fino alla costruzione della nuova rosa. Dal patron Daniele Baroncini al presidente Enrico Milianti fino a tutti i collaboratori sono a lavoro per centrare obiettivi che sembravano irraggiungibili.

"La società – si legge in una nota del club – è stata potenziata con l’ingresso di nuovi dirigenti, con l’obiettivo di creare una struttura moderna ma allo stesso tempo snella ed efficace nelle decisioni. A tal proposito il consiglio direttivo porge il benvenuto all’imprenditore Marcello Puccini che sarà il nuovo direttore generale e all’ex arbitro internazionale Piero Ceccarini che si occuperà dei rapporti istituzionali e pubbliche relazioni con partner e sponsor". Puccini e Ceccarini negli anni scorsi si sono resi protagonisti della scalata della Pro Livorno Sorgenti dalla Promozione alla Serie D e lo scorso anno sono stati dirigenti nel Cecina vittorioso nel campionato di Promozione.

"Nuovi ingressi – prosegue la nota – anche nel settore dei social media e dell’organizzazione portale web con l’ingresso di Andrea Simoncini e Gianluca Ursi, con quest’ultimo che si occuperà anche della gestione dei rapporti con la Federazione a Roma. Il team manager Gianluca Giani che ricopriva già lo scorso anno questo ruolo sarà affiancato da Leonardo Ricci come responsabile ricevimento squadre ospiti allo stadio e addetto all’arbitro. Letizia Tiberi storica segretaria sarà ancora dietro la scrivania insieme a Guido Giachetti, che da sempre si occupa della parte amministrativa e finanziaria". Già perfezionati 11 nuovi acquisti tra giovani e over che saranno presentati nei prossimi giorni insieme al nuovo prestigioso main sponsor che ha scelto di affiancare la società arancioverde in questo prima partecipazione alla Serie D.

Luca Bongianni