L’Arno entra nella storia Conquistata la serie A3

L’Arno Imballplast vince per 3-0 a Massanzago, in provincia di Padova e vola in A3. Per Castelfranco di Sotto è una data storica. Per la prima volta nella sua storia i biancoverdi si staccano dalla Serie B e volano nella categoria superiore, al termine di una stagione da incorniciare e con un playoff superbo. Quattro squadre eliminate: Cornedo Vicentino, Molfetta, Turi e Massanzago (Padova): 12 set vinti e solo 2 persi. E’ il trionfo della famiglia Volterrani, del presidente Andrea, fratello di Cristiano, per Davide, direttore sportivo "fatto in casa", anch’egli figlio di Cristiano, da sempre bandiera della pallavolo castelfranchese. Alla fine, grande gioia per tutti, dopo la netta affermazione sui gialloneri della provincia di Padova, dai quali ci si aspettava veramente di più. Coach Mattioli, concentratissimo fino all’ultimo punto, ha schierato Mannucci titolare al fianco di Nicotra (di banda) ed il giovanotto l’ha ripagato con una prestazione all’altezza della situazione. Poi gli altri titolari: Berberi, Da Prato, Samminiatesi, Testagrossa e Taliani. Primo set con l’Arno subito autorevole, per un primo parziale quasi in carrozza: 18-25.

Ancora meglio i castelfranchesi nella seconda frazione, con capitan Da Prato micidiale al servizio, per lanciare i suoi, al cospetto di un avversario stordito. Gialloneri di casa spesso smarriti dinanzi ad avversari più decisi, registrati in seconda linea da "Pennellino" Taliani, che ha sbagliato poco o niente. Sinfonia biancoverde, prologo per un 14-25 finale, che ha fatto volare i ragazzi di Francesco Mattioli sul 2-0 in loro favore. Nel terzo set Massanzago ha provato a farsi pericoloso, a rientrare in gara, impensierendo un Arno forse già col pensiero alla categoria superiore. Proprio in quel momento Nicotra e soci si sono riorganizzati, serrando le file, tornando in parità, per poi involarsi verso la loro serata di gloria.Massanzago si è arreso, capitolando per 21-25. Festa finale in campo e negli spogliatoi e per tutto il viaggio di ritorno verso Castelfranco di Sotto in pullman. La squadra di pallavolo maschile ha scritto la sua pagina di storia più bella con merito e dedizione.

Marco Lepri