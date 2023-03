La "Iperfinish" con un sestetto allievi del primo anno

Dopo le esperienze delle ultime stagioni in collaborazione con il gruppo sportivo Stabbia Ciclismo, il G.S. Iperfinish di S.Croce sull’Arno ha deciso per la stagione 2023 di continuare l’attività in proprio grazie all’impegno e alla passione del suo presidente Moreno Ragoni e del titolare dell’azienda conciaria Giacomo Vierucci, forte anche del sostegno di altre aziende del settore. Con la Iperfinish sulle maglie della formazione santacrocese anche la Seico Chimica, Colorantes Italia, Gifra Service, Bieffe. La categoria scelta per la stagione 2023 quella degli allievi con un sestetto formato da atleti tutti quindicenni, in pratica una delle formazioni più giovani in assoluto della Toscana e ben 4 atleti addirittura sono nati nel mese dicembre 2008. A guidare la squadra il direttore sportivo Stefano Bigozzi al quale non manca certo la necessaria esperienza e che avrà anche la collaborazione della figlia Ilenia, atleta che si cimenta con bravura nelle gare di scatto fisso, mentra quale accompagnatore figura Alessio Lotti. Il debutto del Gruppo Iperfinish nella Coppa Giuseppe Cei, la classica in programma a Lucca domenica 26 marzo, poi le altre gare toscane ma anche qualche trasferta fuori regione.

La squadra: Jacopo Taddei, Lorenzo Pucci (entrambi riconfermati), Danil Lizak, Andrea Legname, Zeno Lotti, Cesare Ulivi.

Antonio Mannori