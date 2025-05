Etrusca basket San Miniato trionfa nei quarti di finale playoff contro BC servizi basket Aretina

Buona la prima per l’Etrusca basket San Miniato che ha inaugurato nel migliore dei modi la serie dei quarti di finale playoff superando nettamente la BC servizi basket Aretina per 86-67. L’inizio del match ha visto Arezzo spavalda e ben disposta in campo, capace di sfruttare le iniziali incertezze dei padroni di casa. Nei primi tre minuti, infatti, San Miniato ha faticato a trovare la giusta fluidità, concedendo qualcosa in difesa e commettendo qualche errore di troppo nella metà campo offensiva. Tuttavia una volta prese le misure, l’Etrusca ha iniziato a imporre il proprio ritmo, chiudendo il primo quarto avanti 22-19.

Nella seconda frazione la partita ha visto un leggero calo dal punto di vista realizzativo ma la squadra di casa è riuscita comunque a mantenere il vantaggio grazie a una difesa sempre più compatta e ad un attacco che pur non brillante, ha prodotto buone scelte andando al riposo con 37-31. Il vero strappo è arrivato nel terzo quarto quando San Miniato ha alzato sensibilmente l’intensità su entrambi i lati del campo, piazzando un parziale di 23-14 che ha allargato il divario fino al punteggio di 60-45. Arezzo ha quindi provato a reagire ma nell’ultimo quarto l’Etrusca ha dato il tutto e per tutto, portando a casa la partita.

Andrea Martina Torre