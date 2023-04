La Fgl-Zuma incrocia le dita per la centrale Francesca Fava

La FGL-Zuma sta seguendo da vicino le condizioni fisiche della forte centrale Francesca Fava infortunatasi in occasione dell’ultimo, vittorioso confronto con le torinesi del Parella, superate per 3-2 al PalaBagagli. Francesca, dopo aver effettuato il muro vincente del 16-14 al quinto set, che è valso l’affermazione sulle piemontesi, si è vista rovinare nella sua zona di pertinenza, l’attaccante avversaria Damato e così, la centrale di Menicucci e Ficini, ha riportato una forte distorsione alla caviglia. Per lei, perno della compagine biancoblu, non c’è stato neppure il momento di esultare, dopo quell’importante muro vincente, che ha permesso alle atlete del presidente Daniele Quinti di carpire due punti preziosi, balzando da sole in vetta alla classifica del girone A della Serie B1. Sulle prime la fisioterapista della società castelfranchese, Annalisa Baldanzi, in seguito agli accertamenti, ha comunicato la seguente diagnosi: "L’atleta ha riportato una distorsione di primo grado con interessamento del comparto mediale. Saranno necessari riposo e terapie con un graduale rientro, in tempi da stabilire". Francesca Fava ha così trascorso le festività pasquali a riposo e, da oggi, la società dei direttori Luigi Palidori e Fabio Menichetti, ragguaglierà, tramite la responsabile alle pubbliche relazioni Valentina Panicucci, sullo stato di salute dell’atleta. Il prossimo impegno in campionato vedrà le biancoblu impegnate in trasferta ad Aqui Terme, in provincia di Alessandria, contro le piemontesi, penultime in classifica ma, non per questo, da sottovalutare. Soprattutto se Francesca Fava non sarà recuperata; al suo posto Greta Marocchini. Si giocherà sabato alle 21 nell’impianto di Mombarone in piazza Martiri delle Foibe. Al terz’ultimo turno la FGL-Zuma ospiterà Biella, poi sarà a Genova ed infine avrà in casa all’ultima giornata le fiorentine della Liberi e Forti. A questo punto l’obiettivo è mantenere il primato per chiudere da sole in vetta la stagione regolare in vista dei playoff.

Marco Lepri