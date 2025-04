Il Pontedera strapazza il Rimini: e il successo vale il pass play-off

Pontedera, 24 aprile 2025 – Vittoria e play off sicuri con 90’ di anticipo. Quello di ieri è stato il pomeriggio perfetto per il Pontedera, che con il rotondo 3-0 al Rimini e le contemporanee sconfitte di Carpi e Perugia (prossimo avversario) ha conquistato per la terza volta di fila l’accesso agli spareggi-promozione. Un record. Per questa ultima apparizione casalinga della regular season – gara posticipata come tutte le altre per la morte di Papa Francesco, lunedì scorso - Menichini ha dovuto fare a meno degli squalificati Vitali e Sala (che rientreranno domenica), ma anche di Lipari, acciaccato e in panchina più che altro per fare numero. L’assenza di tre delle quattro ali in organico ha così consigliato il tecnico a cambiare atteggiamento tattico, lasciando il consueto 4-2-3-1 per dar spazio al 3-4-1-2, con Scaccabarozzi dietro all’inedito duo d’attacco Corona-Gaddini.

Ma è stato il rientrante Ladinetti a illuminare un match che fino a quel momento non aveva offerto emozioni: gran lancio dalla metà campo a centro area dove Corona, aiutandosi anche con un braccio, si è liberato di Bellodi e ha infilato di piatto Colombi firmando la rete personale numero dieci. Il vantaggio ha galvanizzato il Pontedera, che quattro minuti più tardi ha sfiorato il raddoppio quando Gaddini di testa ha smarcato Scaccabarozzi il cui destro ravvicinato è finito sull’esterno della rete (22’). A quel punto i granata hanno arretrato la spinta aspettando il Rimini e provando a colpirlo in ripartenza.

Ma fino al riposo né la squadra di Buscè – già qualificata alla fase nazionale dei play off in virtù della conquista della Coppa Italia – ha impensierito Vivoli, né quella di Menichini ha trovato altri spiragli per rendersi pericolosa. Al rientro in campo però hanno trovato il guizzo per mettere in ghiaccio il risultato assai presto con un’azione da manuale sviluppatasi sulla catena di destra sull’asse Espeche-Perretta-Scaccabarozzi-Perretta e finalizzata da Gaddini con un destro al volo. Tutto questo prima che lo stesso ex Arezzo si divorasse il 3-0 (21’), mentre il Rimini ha avuto la prima occasione per segnare al 26’ con un’inzuccata di Leonardi. Infine ci ha pensato Perretta a far calare il sipario concludendo di giustezza, nell’angolino, una bella azione personale.

PONTEDERA

3

RIMINI

0

PONTEDERA (3-4-1-2): Vivoli; Moretti, Espeche, Martinelli; Perretta (38’ st Sarpa), Guidi, Ladinetti, Migliardi (38’ st Maggini); Scaccabarozzi (32’ st Van Ransbeeck); Corona (38’ st Pietra), Gaddini (22’ st Italeng). A disp: Calvani, Tantalocchi, Vanzini, Kouadio, Pretato, Lipari, Coviello, Maiello. All. Menichini.

RIMINI (3-5-2): Colombi; Lepri (1’ st Piccoli), De Vitis (31’ st Ubaldi), Bellodi; Cinquegrano, Fiorini, Langella (1’ st Malagrida), Garetto (17’ st Conti), Falbo; Gagliano (12’ st Leonardi), Parigi. A disp: Vitali, Semeraro, Jallow, Lombardi, Longobardi. All. Buscè.

Arbitro: Mazzoni di Prato.

Marcatori: 19’ pt Corona; 8’ st Gaddini, 32’ st Perretta.

Note: spettatori 585; ammoniti Espeche, Scaccabarozzi; angoli 4-6.PONTEDERA -