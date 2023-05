Il Forcoli 1921 ospita lo Jolo Calcio

Il campionato, terminato domenica scorsa, ha emesso i verdetti. Il Forcoli, terzo classificato accede ai play off e domani, a Capannoli, affronterà lo Jolo Calcio. Per il Forcoli una grande opportunità per cercare di risalire di categoria. "L’obiettivo ad inizio stagione era stato quello di raggiungere quanto prima la quota salvezza - come sottolinea anche il d.t. Tognarelli - per poi, una volta raggiunta, porsi nuovi obiettivi". Soddisfazione anche da parte del mister Antonio Intoccia: "Sono veramente contento di questa terza posizione in classifica che ci permette di partecipare a pieno titolo ai play off. Il merito di tutto questo va alla squadra, allo staff, ma grazie alla società che ci ha seguiti e a tutti gli sportivi. Affronteremo lo Jolo con forte determinazione e faremo il possibile per cercare di accedere al turno successivo". In questa semifinale la squadra che gioca in casa ha a disposizione due risultati su tre: può vincere o anche pareggiare. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocheranno i supplementari e se la parità persistesse supera il turno la compagine messa meglio in classifica. Inizio alle 16.

Pietro Mattonai