Il Cenaia racimola un punto

AQUILA MONTEVARCHI

1

CENAIA

1

AQUILA MONTEVARCHI (3-4-3): Spurio; Stefoni, Francalanci, Messini (42’ s.t. Giusti); Artini (32’ s.t. Croci), Muscas, Pardera, Lorenzini (14’ s.t. Quaresima); Boncompagni (23’ s.t. Virgillito), Carnevali (20’ s.t. Cheddira), Casagni. A disposizione: Dainelli; Morozzi, Lucatuorto, Nardi. Allenatore: Calori.

CENAIA (3-5-2): Baroni; Rossi, Pasquini, Signorini (51’ s.t. Velani); Papini (50’ s.t. Benassi), Caciagli, Borselli, Di Giuseppe (12’ s.t. Simonini), Sanyang; Bruzzi (49’ s.t. Macchia), Manfredi (28’ s.t. Quilici). A disposizione: Perullo; Accordino, Di Bella, Bartolini. Allenatore: Macelloni.

Arbitro: Zini di Udine (assistenti Cossovich e Callovi).

Marcatori: 11’ s.t. Boncompagni; 26’ s.t. Bruzzi.

Note: Spettatori 500 circa. Angoli 6 – 4. Ammoniti: Signorini, Papini, Croci, Messini e Bruzzi. di Giustino Bonci.

MONTEVARCHI – Segna in campionato dopo 236 minuti di digiuno ma la prodezza del 2004 Lorenzo Boncompagni non basta all’Aquila per centrare la prima vittoria. Sfruttando un rimpallo da flipper in area, infatti, il centravanti della matricola Cenaia Elia Bruzzi guasta la festa ai valdarnesi. Solo un pareggio, quindi, per il Montevarchi che, va detto in tutta onestà, lamentava assenze pesanti. Privi di Borgarello, squalificato, dei lungodegenti Jukic e Nannini e degli infortunati dell’immediata vigilia Benucci, Conti e Priore, gli aquilotti hanno cercato di fare subito la partita di fronte a un avversario tosto e reduce dallo storico primo successo in Serie D con il Real Forte.

Le occasioni, tuttavia, latitano, se si escludono una botta di Pardera deviata in angolo al 14’; una sventola di Boncompagni parata da Baroni (20’) e, a metà frazione, un tiro – cross di Lorenzini smanacciato dall’estremo ospite. Al rientro in campo dopo l’intervallo, il Cenaia mette fuori e si procura due corner di fila.

Sul secondo, tuttavia, si scopre ed è letale la fuga di Boncompagni che firma il vantaggio montevarchino con un gran sinistro. Sembra fatta per i locali che, però, non avevano messo in conto il carattere degli arancioverdi. E’ Bruzzi a suonare la carica. Prima impegna a terra Spurio in girata, poi approfitta di un pasticcio in stile "Gialappa’s" della difesa aquilotta e regala un punto d’oro alla sua squadra. Pari difeso con le unghie e qualche affanno dai pisani (Croci chiede invano un rigore alla mezz’ora) fino al nono minuto di un maxi – recupero.