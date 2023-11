I Mobilieri lottano alla pari con il Grosseto

MOBILIERI PONSACCO

1

GROSSETO

1

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Fasciana, Bardini, Panattoni, Nieri (34’ st Matteoli), Milani, Nannetti, Regoli, De Vito, Remedi, Fischer (20’ st Hanxari). A disp. Falsettini, Felleca, Macchi, Innocenti,Sivieri, Mogavero, Milli.All, Bozzi.

Grosseto: Raffaelli, Cretella, Schiaroli, Sabell (35’ st Bruni)i, Marzierli, Rinaldini (32’ st Giustarini), Riccobono (46’ st Rotondo), Macchi (15’ st Guadalupo), Bensaja (45’ st Carannante), Saio, Arcuri. A disp. Chila’, Gianassi, Giuliani, Nardi. All Bonuccelli.

Arbitro: Bonci di Pesaro (Cagiola-Fabrizi).

Marcatori: 35’ pt Cretella, 44’ st Panattoni.

Note: Amm. Macchi, Regoli, Sabelli, Hanxari, Fontanelli. Spettatori 300.

Nella prima giornata tipica invernale ii Mobilieri Ponsacco ritrovano il giusto equilibrio della squadra e impongono il pareggio a un Grosseto giustamente temuto per la caratura tecnica dei suoi giocatori. Ma al Comunale la squadra di Bonuccelli ha trovato una formazione che ha lottato alla pari con i biancorossi mostrando determinazione, ritmo, e trame di gioco a volte irresistibili. Certo il possesso palla è stato più dei grossetani, ma quando i Mobilieri hanno interrotto il loro fraseggio il Grosseto ha tremato. Schieramento costruttivo quello dei rossoblù, attento in difesa con Milani e de Vito, mobilie combattivo il centrocampo, con Remedi sugli scudi, e la coppia Nieri-Pannattoni ad attaccare e filtrare le ripartenze del Grosseto. Il tridente in attacco biancorosso Marzriei-Rinaldini-Riccobono ha ripetutamente cercato Fontanelli, ma la squadra rossoblù ha fatto blocco con criterio senza abboccare alle fantasie degli avversari. Sono passati in vantaggio gli ospiti con un eurogol di Cretella al 35’ del primo tempo. Il Ponsacco si è riassestato ed ha impresso al match accelerazioni e sovrapposizioni che hanno mandato fuori pista il Grosseto. Ed al 44’ un lampo di Fischer sulla fascia serve l’assist a Panattoni che in corsa centra la rete infrangendo i frettolosi sogni di gloria degli ospiti.

Luciano Lombardi