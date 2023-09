Gruppo Lupi contro... i Lupi Debutto di fuoco al PalaParenti

Il Gruppo Lupi è tornato ad allenarsi, radunandosi lunedì 28 agosto al PalaMatteoli di Pontedera. L’allenatore Marco Nuti ha così ripreso la squadra biancoceleste sotto il suo controllo, seguita come da prassi dal Team Medical Bientina, con gli atleti che si sono sottoposti ai test di valutazione fisico-motoria organizzati da Andrea Bicchierai. Questi curerà la preparazione atletica col suo staff.

La squadra del presidente Giorgio Nazzi è stata inserita nel girone F del campionato di serie B e, alla prima giornata, programmata per domenica 8 ottobre, avrà subito un debutto di fuoco affrontando i Lupi santacrocesi al PalaParenti.

Alla seconda giornata il Gruppo Lupi riceverà i viterbesi del Civita Castellana per una partenza da far tremare i polsi. Maggiorelli e soci faranno in modo da farsi trovare pronti. Intanto è già stata fissata la data della seconda edizione del Memorial Fabrizio Nassi, a cui prenderanno parte, oltre ai biancocelesti – organizzatori e padroni di casa – i Lupi (con la squadra partecipante alla B) ed il Camaiore.

Si giocherà al PalaMatteoli sabato 16 settembre; il programma sarà reso a breve. La prima edizione è stata vinta dalla squadra pontederese.

ML