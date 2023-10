"Fgl-Zuma Castelfranco: orgoglio per la comunità"

Domenica prossima scatta la Serie B1. La FGL-Zuma si è presentata alle autorità ed agli sponsor, in Comune a Castelfranco. A fare gli onori di casa sono stati il sindaco Gabriele Toti e l’assessore Federico Grossi, i quali hanno pure ricordato come la Pallavolo Castelfranco vanti un numero importante di iscritte. Fa onore al club la partecipazione a tre play-off promozione negli ultimi anni, sempre con la prima squadra. Da segnalare gli interventi del presidente Daniele Quinti, del team manager Sandro Bernardeschi, dei direttori Fabio Menichetti e Luigi Palidori e del nuovo dirigente Alessandro Spadoni, i quali hanno confermato le alte ambizioni di questa stagione appena cominciata. Francesco Lapi, della FGL International, sponsor e grande tifoso, ha incoraggiato le ragazze. Parole di gratitudine sono state spese per coach Alessandro Menicucci che, dopo dieci anni a Castelfranco, affronterà una nuova avventura. Il suo vice Nicola Ficini resta in biancoblu e fungerà da secondo di coach Bracci. Questi ha sottolineato l’eredità lasciata da Menicucci, introducendo alla nuova annata sportiva. Capitan Zuccarelli ha precisato: "Questo è un gruppo molto giovane, ma sarà alquanto combattivo, con tanta voglia di mettersi in gioco". Fiore all’occhiello della società, il settore giovanile con 150 giovani sotto la guida del direttore tecnico Sabrina Bertini, per un programma di crescita umana e sportiva. Bertini ha ringraziato Verusca Palidori per il gran lavoro. Precampionato: la FGL-Zuma ha chiuso sul 2-2 con le pontederesi della Ambra Cavallini. Nel triangolare di Firenze, la FGL-Zuma ha superato per 2-1 la Liberi e Forti e la Nottolini Capannori, imponendosi nella manifestazione.

