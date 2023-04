Fermana-Pontedera 0-4, poker granata in vista dei play-off

Fermo, 15 aprile 2023 – Con il secondo 4-0 esterno dopo quello di Fiorenzuola, il Pontedera ha lanciato la propria candidatura a mina vagante dei play off. Il successo sul terreno della Fermana nella penultima di campionato, consente alla squadra di Canzi, sesta in classifica, di giocarsi il quinto posto se domenica al Mannucci batterà il Gubbio, con qualsiasi risultato.

E' sfumata invece la speranza di agganciare addirittura la quarta poltrona perché la vittoria della Carrarese sulla Lucchese lascia gli uomini di Dal Canto, ora quarti, tre punti avanti, ma anche in caso di aggancio il Pontedera resterebbe dietro per via dei peggiori scontri diretti (due sconfitte). A Fermo i granata hanno impiegato la prima mezzora di gioco per mettere in ghiaccio un match sbloccato da un tocco di Nicastro, arrivato a quota 13, e sigillato dalla doppietta di Peli. Nella riresa Cioffi in contropiede ha firmato il poker e la sua rete numero sei.

FERMANA 0 PONTEDERA 4

FERMANA (4-2-3-1): Borghetto; Gkertsos, Parodi (37’ st Spedalieri), Pellizzari, Carosso (37’ st Eleuteri); Scorza, Giandonato (19’ st Romeo); Neglia (19’ st Pinzi), Misuraca, Maggio (19’ st Tulissi); Fischnaller. A disp: De Matteis, Nardi, Macchioni, De Nuzzo, Graziano, Vessella, Nannelli. All. Protti

PONTEDERA (3-5-2): Siano; Shiba, Espeche, Bonfanti (34’ st Tripoli); Peli (15’ st Goncalves), Catanese (15’ st Guidi), Benedetti, Izzillo, Perretta (24’ st Somma); Nicastro (24’ st Mutton), Cioffi. A disp: Stancampiano, Vivoli, Ianesi, Sosa, Marcandalli, Martinelli. All. Canzi

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino

Marcatori: 13’ pt Nicastro, 25’ pt Peli, 29’ pt Peli; 17’ st Cioffi

Note: ammoniti Borghetto, Catanese, Neglia, Maggio, Tulissi; angoli 4-2

s.l.