Etrusca, giornata no. Strada spianata per i lucchesi

Giornata storta per l’Etrusca che rimedia una cocente sconfitta (79-88) contro Lucca nell’ultima giornata del girone di andata. Non basta il guizzo nella seconda parte della gara né il sostegno del pubblico di casa per raddrizzare un match ben gestito dai lucchesi. E lo staff biancorosso aveva previsto una gara difficile alla vigilia del match contro una rivale frizzante, ben attrezzata che sta disputando un buon campionato. Primo quarto dominato appunto dagli ospiti, più lottato il secondo quarto, ma il team di Lucca commette meno errori e si porta avanti. Al rientro in campo dopo la pausa i biancorossi ritrovano attenzione e giusta lucidità e la partita è equilibrata, ma alla resa dei conti i lucchesi firmano più punti portandosi a casa la vittoria nonostante il miglior realizzatore in campo sia il sanminiatese Menconi con 25 punti. L’Etrusca chiude il girone di andata con 14 punti scendendo in quinta posizione in un girone ancora molto compatto.