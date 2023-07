Eccellenza: sta nascendo una Cuoiopelli ambiziosa

Aleksander Lici, esperto difensore centrale dal Ponsacco, Alessio Bianchi (nella foto), 23enne centrocampista dal Prato 2000 e Claudio Costanzo, trentenne che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, sono i primi tre volti nuovi della Cuoiopelli 2023-2024. Hanno firmato ieri in sede alla presenza del presidente Claudio Pagni e del direttore sportivo Stefano Costa. Altri colpi di mercato sono imminenti e verranno resi noti dalla società biancorossa nei prossimi giorni. Costa, l’allenatore Roberto Falivena, tutto lo staff tecnico e la dirigenza stanno lavorando da settimane per allestire una squadra competitiva che possa affrontare il campionato di Eccellenza 2023-2024 con l’ambizione che da sempre contraddistingue la Cuoiopelli. Intanto, dopo le già annunciate conferme del portiere Pulidori, del difensore Negro e del vicecapocannoniere dello scorso campionato Tapparello, Costa ha raggiunto l’accordo con otto giocatori che facevano parte della Cuoio 2022-2023. Resteranno in biancorosso anche il portiere classe 2004 Lorenzo Brogi, i difensori Passerotti (2003), Goretti (2004), Friuli (2004), Riccardo Lucaccini e Bagnoli e gli attaccanti Benericetti e Baroncini. Lasciano la Cuoiopelli l’attaccante Andolfi e il centrocampista Borselli, che salgono di categoria, rispettivamente al Tau Altopascio e al Cenaia, il portiere Rossi, il difensore Rudi, i centrocampisti Viligiardi e Mulas e la punta Bracci.