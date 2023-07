Daniele Molino vola nell’esathlon L’Asd Pontedera cresce ancora

Continua a mietere risultati importanti ottenendo grandi soddisfazioni l’Asd Pontedera Atletica, che sul piano agonistico sta attraversando un periodo assai prolifico. Nel recente week end è arrivata infatti la vittoria nel campionato toscano cadetti a Grosseto di prove multiple (esathlon) di Daniele Molino, classe 2008 e uno degli atleti di punta della società.

Accanto a questo successo meritano citazione i piazzamenti di Lorenzo Tognoni e Mattia Rossi, grazie ai quali l’Asd Pontedera Atletica ha chiuso la kermesse al quarto posto nella regione, mettendosi così alle spalle club più blasonati. Meritatissimi quindi i complimenti alla squadra, sia per le prove ottenute dai vari ragazzi che per il loro tecnico Arrigo Belli. Ma le gioie per la presidente Nicoletta Ricci e i due vicepresidenti Alberto Barsotti e Roberto Fiorentini non sono finite qui. Sabato, nella categoria ragazzi a Calenzano, è stata registrata l’ ttima prova delle marciatrici Aurora Guidi, Camilla Bernardini, Lisa da Prato e di Samuele Canavese, mentre nella corsa 2 chilometri hanno brillato Emma Nencioni e Giulia Passetti. Entrambe hanno dimostrato al loro valore, al punto che Nencioni è stata premiata come terza assoluta e prima delle nate nel 2011, mentre Passetti si è classificata ottava assoluta. Molto soddisfatto, e non poteva essere diversamente, il loro allenatore Claudio Limone.