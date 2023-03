Così giovane, ma già più esperto Perretta: 23 anni e 100 gettoni

Alla fine, domenica il momento di maggior felicità per il Pontedera c’è stato prima della partita, persa col San Donato Tavarnelle. Ossia nei minuti in cui il socio Simone di Bella, in rappresentanza della società, ha premiato il calciatore Gabriele Perretta per le 100 presenze con la maglia granata. Cifra tonda che il centrocampista classe 2000 aveva toccato nella gara precedente, quella di Recanati. Il ragazzo è al terzo campionato col Pontedera – città dov’è nato – dov’era arrivato nell’estate 2020, prelevato dall’Arzignano, altro club di Serie C. Di queste 100 presenze (ora 101), Perretta ne ha disputate 74 intere. Al primo anno, 2020-21, su 38 giornate ha messo insieme 36 presenze (3.010 minuti totali) giocando 32 partite intere, nel secondo, 2021-22, su 38 giornate ha messo insieme 37 presenze (3.159 minuti totali) giocando 26 partite intere, in questa stagione su 28 giornate (fino a quella con la Recanatese) ha messo insieme 27 presenze (2.046 minuti totali) giocando 16 partite intere. Due i gol realizzati, entrambi da tre punti; quello del 2-1 ad Imola e quello del 5-4 con l’Olbia. L’altro suo gol con la casacca granata l’aveva firmato nel campionato scorso, nel 2-0 al Grosseto. Perretta è anche il recordman dell’attuale Pontedera: nessun altro giocatore in rosa ha più presenze di lui. A tallonarlo però ci pensa Giacomo Benedetti, centrocampista classe 1999 (compirà 24 anni mercoledì prossimo), anche lui a Pontedera da tre anni, che contro il San Donato è arrivato a quota 97 presenze, così distribuite: 37 nel torneo 2020-21, 35 nel 2021-22 e 25 quest’anno, anche se la partite giocate interamente sono appena 10.

Se Canzi deciderà di utilizzarlo sempre, Benedetti taglierà il traguardo delle 100 presenze proprio nella sfida più importante della stagione, quella di martedì 14 marzo contro la capolista Reggiana, gara che segue le trasferte di domani a Sassari e sabato prossimo a Rimini. Sul podio c’è il terzo e ultimo calciatore in forza ai granata per il terzo anno, ossia Giovanni Catanese, centrocampista classe 1993. Per lui i gettoni sono 87, così sommati: 25 nel 2020-21, 34 nel 2021-22 e 28 quest’anno, per 55 partite nelle quali è rimasto in campo fino al triplice fischio.

Stefano Lemmi