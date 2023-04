Ciclismo, tre gare giovanili al femminile: vincono Di Sciuva, Bonassi e Cuaz

Ponte a Egola,9 aprile 2023 – Tre gare giovanili al femminile nell’ambito della rassegna “Pasqualando” tutte valevoli per la speciale Challenge Trofeo Rosa che coinvolge le atlete esordienti e allieve tesserate in sette Regioni, ovvero Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Puglia. Le prime a scendere sull’anello di Ponte a Egola le esordienti del primo anno con arrivo a ranghi compatti e vittoria di Isabel Di Sciuva del G.S. Cicli Fiorin che ha avuto la meglio sulla livornese Geppi e sulla Carretta. Al via 467 atlete. Subito dopo in gara 28 esordienti del 2° anno e quik il successo ha premiato Anna Bonassi della Mazzano che ha anticipato la Bordini e la Ferrari. Anche in questa gara arrivo in volata. Infine ben 91 allieve che hanno compiuto 20 giri con il successo in volata di Chantal Cuaz nei confronti della Acuti e della Veneri.

ORDINE DI ARRIVO (allieve): 1)Chantal Cuaz (Cicli Fiorin) km 44, media km 37,253; 2)Maria Acuti (Gioca in Bici Oglio Po); 3)Sara Veneri (idem); 4)Maddalena Simeoni (Cicl. S.Miniato-S.Croce); 5)Desiree Bani (Biesse Carrera); 6)Cattani; 7)Delle Fontane; 8)Ballan; 9)Della Corte; 10)Zannoni. ORDINE DI ARRIVO (Esordienti 2° anno): 1)Anna Bonassi (Mazzano) km 33, media km 32,863; 2)Greta Bordin (Cicli Fiorin); 3)Irene Ferrari (Gioca in Bici Oglio Po); 4)Jolanda Sambi (Calderara STM); 5)Betarice Naturani (Biesse Carrera); 6)Colombo; 7)Savorgnano; 8)Cassata; 9)Masi; 10)Bacci. ORDINE DI ARRIVO (Esordienti 1° anno): 1)Isabel Di Sciuva (Cicli Fiorin) km 22, media km 35,075; 2)Elena Geppi (Donoratico); 3)Matilde Carretta (Young Team Arcade); 4)Giulia Lombardi (Cesano Maderno); 5)Aurora Colombo (Cicli Fiorin); 6)Torres; 7)Castelli; 8)Navazio; 9)D’Alessandro; 10)Barbiero.