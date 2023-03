Bozzi: "Meglio brutti ma efficaci"

Il risultato di parità che nel girone di andata per i Mobilieri Ponsacco è stato un avvenimento molto casuale tanto che in diciassette incontri si è verificato una sola volta al Comunale 1 a 1 contro il Tau calcio. In questa seconda parte del campionato su undici partite giocate ben sei sono i pareggi ottenuti de rossoblù di cui quattro un casa con Ghiviborgo, Città di Castello, Livorno e Pianese due in trasferta a Montespaccato e Tau Calcio. Sulla gara di Altopascio molte sono le recriminazione per non essere riusciti a condurre in porto il doppio vantaggio avendo fra l’altro impreziosito una prestazione controfirmata da un scintillante 4 - 3 - 1 - 2 con accelerazioni, tagli e sovrapposizioni che avevano fatto arrendere per due volte gli amaranto. Il possesso palla dei Mobileri, la stoccata balisticamente perfetta di Fratini ed il guizzo di rapina come da copione di Mencagli al 12 centro, sembravano scrivere una bella pagina per Lici e compagni. I rossoblù sono rimasti belli ma incompiuti nella parte di finale della gara,mancando una vittoria tanto preziosa quanto fondamentale.

"Abbiamo fatto una bella gara – dice mister Bozzi – per tre quarti, abbiamo giocato calcio provando a fare sempre cose nuove ed interessanti con entusiasmo purtroppo non abbiamo concretizzato quando ci sono capitate le occasioni. Ci siamo fatti prendere più da fare spettacolo che dalla concretezza. Dobbiamo sempre tenere presente che siamo in lotta per rimanere in categoria – poi sentenzia Bozzi – essere brutti ma efficaci. Noi dobbiamo giocare con la tuta da operai – ho raccomandato ai ragazzi alla fine del primo tempo - così siamo compatti e riduciamo i rischi se invece ci guardiamo allo specchio possiamo fare dei danni. Ora la sosta di domenica 26 marzo, per la 73° Viareggio Cup, ci consente di tirare il fiato, recuperando energie e puntando al prossimo match programmato per il 2 aprile col Trestina".

E il club sta lavorando per anticipare al sabato 1 aprile l’incontro con gli umbri per avere un giorno di riposo in più per la trasferta a Poggibonsi in calendario giovedì 6 aprile.

Luciano Lombardi