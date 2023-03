Basket serie B

E’ tempo di derby per l’Etrusca Basket di San Miniato che domani attende la rivale Computer Gross di Empoli con fischio d’inizio alle 18 al PalaFontevivo. E sarà battaglia come vuole la tradizione sportiva dei derby. Ma non solo. Questa partita, oltre a decretare la superiorità di zona, è anche una gara spartiacque di un’intera stagione in chiave salvezza per entrambi gli schieramenti. Da una parte i padroni di casa a quota 12 punti, appena fuori dalla retrocessione diretta e dall’altra gli empolesi dietro di una sola posizione con 10 punti che vogliono uscire dalla zona "rossa" del campionato di serie B maschile.

"Abbiamo l’obbligo e il dovere di vincere – ammonisce mister Alessio Marchini – loro un mix tra atleti esperti come Casella, lo storico capitano Sesoldi e giocatori giovani e motivati. Una squadra che vive sull’entusiasmo che non molla e malgrado la classifica può giocare bene e non ha niente da perdere. Noi dobbiamo essere bravi ad approcciare la gara nel modo giusto, atteggiamento che ci manca in trasferta, a difendere con continuità e correre in attacco. Poi dobbiamo mettere più qualità in campo in fase offensiva e lottare quaranta minuti di gioco col coltello fra i denti per conquistare i 2 punti".

"Ci serve la vittoria casalinga per non complicare ulteriormente il nostro già difficile percorso stagionale", conclude l’allenatore dell’Etrusca. Per la cronaca Empoli ha vinto il derby dell’andata 63-54.

S.R.