Alessandro Matteoli torna in testa E la Nazionale italiana lo convoca

Prima degli Europei di Bench Rest, il pontederese Alessandro Matteoli torna in testa alla classifica dei 100m Diottra. Nello scorso weekend si è svolta in sede unica al TSN Pisa la quinta prova del Campionato Italiano di Carabina Hunter a 100 metri. Nella categoria Diottra ha vinto Alessandro Matteoli del Tiro a Segno Nazionale di Pontedera che con 297.18 (su 300) ha sparato la quarta prestazione italiana all-time, guadagnando anche la prima posizione nella classifica nazionale. Ma le fatiche del tiratore pontederese non finiscono qui. È arrivata infatti la convocazione per la Nazionale Italiana (BR Italia) per partecipare agli europei di Pilsen in Repubblica Ceca. Questi campionati di Benchrest cal.22lr a 50m, metteranno a confronto i maniaci della precisione. Alessandro Matteoli sparerà la Categoria "Sporter" il 2 agosto e la categoria Light Varmint Rimfire il 3 agosto, con 75 colpi per ogni gara. L’annata del Tiro a Segno Pontedera, tirato a lucido con la presidenza Luperini, ha visto il risveglio dell’attività sportiva con ottimi risultati nel trofeo del Granducato (Pistola) di Franco Ferretti, Nicola Bicchierini e Marcello Marchetti, e nel trofeo dei Poligoni Toscani da parte di Daniele Toti con la sua carabina ex ordinanza. Ma non dimentichiamo il secondo posto in Level-1 nella finale nazionale BR Italia a Parma. Da settembre al poligono di via Montevisi è allo studio un’accademia di avviamento al tiro ludico sportivo, per permettere alle persone maggiorenni, anche senza porto d’armi, di sviluppare la passione per la precisione.