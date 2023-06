Franconi pronto per il bis. "Do la mia disponibilità, ringrazio il Pd per il sì"

Pontedera, 3 giugno 2023 - Un anno è come un soffio vorace. Perché quando si tratta di elezioni amministrative, ossia quando ci muoviamo in un perimetro dove le campagne elettorali si traslano in perenni annunci e conflitti, 12 mesi valgono una volata, più che una maratona. Ebbene, a Pontedera è certa la candidatura bis del sindaco Matteo Franconi, con la benedizione del Pd. "Mi sento in primis di ringraziare la comunità politica del Pd che al termine di una discussione franca e partecipata ha usato parole di apprezzamento del lavoro fatto e mi ha rinnovato la fiducia e affidato l’impegno a proseguire il percorso intrapreso nel 2019 per il progetto di città da portare avanti, per costruire strumenti per le criticità ancora da risolvere e per le sfide che ci attendono – esordisce Franconi – Ho dato la mia disponibilità garantendo massima determinazione e dedizione perché non sono il tipo da lasciare un lavoro a metà".

Un mandato amministrativo che è stato per un duplice motivo eccezionale: "Da un lato caratterizzato da due anni di emergenza pandemica, la cui gestione rivendico con orgoglio: Pontedera è stata spesso un riferimento di livello territoriale e regionale per scelte coraggiose ed efficaci. Dall’altro lato, dalla gestione e programmazione di scenari imprevisti che abbiamo provato a trasformare in opportunità per la città, e mi basta citare quel che abbiamo messo in campo sull’edilizia scolastica e in particolare l’emergenza Curtatone da cui è nato il nuovo polo Carlesi – spiega il sindaco – Non riterrei né equilibrato né serio un giudizio sugli ultimi anni di amministrazione prescindendo da questi due aspetti; sempre si può far di più e meglio ma rivendico con orgoglio e soddisfazione il cosa e il come che è stato fatto a Pontedera: con coraggio e determinazione abbiamo governato i processi e le vicissitudini che abbiamo avuto di fronte senza mai tirarci indietro, alla ricerca di soluzioni concrete per problemi complessi".

E ci sono i fondi Pnrr: oltre 20 interventi per circa 15 milioni di euro, "tra cui mi preme segnalare il Palacqua e il polo infanzia Gandhi che vogliamo consegnare nei prossimi anni. Diversi altri interventi sono in gestazione e vogliamo vederli concretizzati: la rigenerazione urbana del quartiere stazione con lo spostamento del terminal bus e la nuova caserma dei carabinieri costituisce una priorità assoluta; le spese sostenute per il nuovo polo Carlesi ci hanno solo rallentato; dalla valorizzazione immobiliare contiamo di trovare le risorse per la realizzazione di un intervento ambizioso ma necessario". "Ho dato la disponibilità a proseguire in questo percorso, faticoso ma entusiasmante, perché so che un Comune come il nostro – conclude Franconi - non si governa con i proclami della propaganda e che le ricette che vanno bene dovunque".