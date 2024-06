Montopoli: Linda Vanni da vice a sindaco

Montopoli, 10 giugno 2024 – Col cuore in gola fino alle ultime schede. Linda Vanni (Insieme per Montopoli) passa da vice a sindaco e conferma il centrosinistra alla guida del Comune di Montopoli: 42,55% i voti la percentuale che vale la vittoria. Silvia Squarcini, candidata sindaco per Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati, raggiunge il 39,62% e durante lo scrutinio ha più volte fatto tremare il centrosinistra. Il cartello civico di Michael Cantarella (Idee in Comune) deve accontentarsi del 17,84% e di un solo seggio. Al gruppo di maggioranza ne andranno 11 e al centrodestra 4.