Fauglia regina della nuova musica: un concorso per giovani cantautori

Fauglia, 22 maggio 2023 – Un ponte tra Italia e Belgio che avvalendosi della professionalità di operatori culturali del territorio, il Comune di Fauglia intende dare spazio alle nuove generazioni di musicisti con la duplice finalità di sostenere il settore della musica dal vivo ed allo stesso tempo una categoria, quella giovanile, che spesso non trova spazi per esibirsi.

Grazie al finanziamento di Ri-Generazione Toscana nasce a Fauglia ‘Direzione Musica Young’, il concorso per giovani cantautori under 35 ( in collaborazione con Salty Music Aps) che prevede principalmente, per i 4 vincitori finalisti, scelti accuratamente da una giuria di professionisti del settore musica, due serate di esibizione live a fine luglio e in replica a Bruxelles nell’autunno di quest’anno.

L’organizzazione è alla ricerca di artisti residenti sul territorio della Regione Toscana che hanno la voglia di confrontarsi con l’humus culturale ed artistico sia nazionale che europeo. Un ponte con l’Europa in nome della cultura e della musica italiana.

"Giovani ed Europa - ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana - il tutto all’interno di una splendida cornice quale la passione per la musica. Un progetto, quello di Fauglia, che coglie pienamente i valori alla base del bando del Consiglio regionale Ri-generazione Toscana.

Con l’avanzo di bilancio, per i risparmi dei costi della politica, abbiamo pensato di investire sulle nuove generazioni attraverso i Comuni che nei loro territori possono raggiungere le realtà più attive. Spero che tanti giovani artisti possano cogliere questa opportunità e si possano esprimere in libertà attraverso le loro creazioni musicali".

«E’ quello che auspichiamo. - ha spiegato Alberto Lenzi, sindaco di Fauglia - La musica, lo sappiamo, unisce e include ed è una delle forme artistiche che ha un linguaggio universale".

C. B.