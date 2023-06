Verso le elezioni 2024. Centrodestra al lavoro: "Ci sarà una lista civica"

Pontedera, 4 giugno 2023 - Il centrodestra scalda i motori per le elezioni amministrative del 2024 a Pontedera. Intanto, come annunciato, è già assodata la candidatura bis del sindaco Matteo Franconi e ora ecco sancita l’alleanza fra le tre forze politiche del centrodestra, che non esclude una nuova candidatura per il leader di FdI Matteo Bagnoli, in stretto contatto con i vertici del premier Giorgia Meloni.

"Se necessario - dice Bagnoli- sono di nuovo a disposizione", mentre si delineano i contorni di quel che sarà il perimetro in cui i partiti, attualmente all’opposizione, intendono muoversi. "Siamo certi di poter essere protagonisti e poter presentare un programma amministrativo innovativo che permetta di dare risposte e soluzioni alle problematiche di Pontedera, città che dopo questi anni di guida Pd è profondamente in crisi sotto ogni aspetto: economico, urbanistico, della sicurezza, del commercio fino al sociale. Dopo 4 anni, il totale fallimento della giunta guidata da Franconi è sotto gli occhi di tutti. Quante delle promesse faraoniche fatte in campagna elettorale sono state mantenute dal sindaco? È questa la domanda che poniamo e che serve ad aprire gli occhi ai cittadini. La realtà è che la sinistra non è stata all’altezza di governare bene la città e dare risposte alla collettività, si è limitata solo a gettare fumo negli occhi dei cittadini. Da qui, la necessità di una svolta per Pontedera: ci candidiamo a guidare la città con un programma concreto in grado di dare risposte ai cittadini e alle attività produttive. Per far questo, oltre ai 3 partiti della coalizione (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia), presenteremo una lista civica, nuova e innovativa a 360 gradi, che stiamo formando in questi giorni e che siamo certi sarà la vera novità politica".

Ovvero? Creare un nuovo centrodestra dove possano confluire cittadini di altri mondi politici. "Una lista – spiega Bagnoli – che sia casa di idee e di persone. Al suo interno non ci saranno consiglieri comunali uscenti o vecchi consiglieri ma ci saranno uomini e donne che si avvicinano alla politica per la prima volta e che per la loro storia passata e recente hanno dato al nostro territorio un contributo fondamentale nel settore sociale, economico e associazionistico". Quindi se il candidato sindaco sarà annunciato a settembre, intanto si cercano proseliti per creare una compagine sia politica che civica, "Ci sono cittadini di sinistra scontenti dell’attuale amministrazione – dice Bagnoli – non precludiamo nessuno. E il governo già punta un occhio di riguardo sulle elezioni 2024 a Pontedera".