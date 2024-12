Pontedera, eccolo qua il Natale. Scatta il Christmas Park e apre il mercatino

Pontedera, 6 dicembre 2024 – Entrano nel vivo tutte le iniziative legate al periodo natalizio a Pontedera. Dopo l’accensione delle luci natalizie, nei giorni scorsi sono apparsi anche i tradizionali alberi di Natale, in piazza Cavour e piazza della stazione.

La Baita di Babbo Natale in via della Stazione vecchia, la pista di pattinaggio nel piazzale del Panorama, il presepe artistico in piazza Trieste e così via. Tra luci e cultura, tra musica e divertimento, va completandosi tutto il ricco programma natalizio che accompagnerà la città nelle prossime settimane. In particolare da oggi si aprirà il Christmas Park di piazza Belfiore e i mercatini di Natale in via Palestro, iniziative entrambe volute e realizzate dai commercianti del Centro commerciale naturale.

Sempre il Ccn pontederese inaugurerà poi il 13 dicembre la ruota panoramica davanti a piazza Garibaldi (piazza dei pini) con tanto di mercatini in piazza. Il Christmas Park di piazza Belfiore apre questo pomeriggio e resterà aperto tutti i giorni (feriali orario 15-19.30 e festivi 10.30-12.30 e 15-19.30) fino all’8 gennaio. All’interno ci sono giochi per bambini e non solo, dai gonfiabili alle giostre.

“Si ringrazia l’amministrazione comunale per averci dato l’opportunità di mettere in piedi questa iniziativa – dice il presidente del Ccn, Alessandro Lonsi – siamo convinti che questo porti passaggio e gente in centro. Questa è la dimostrazione che se come associazione ci diamo da fare e utilizziamo bene le nostre forze poi otteniamo qualcosa. Ci auguriamo che gli associati, e non, siano contenti di queste iniziative”.

Questa mattina inoltre ci sarà al Palp l’inaugurazione alla stampa della mostra su Giorgio Dal Canto detto Babb ‘Vita, opere e bugia’. Una retrospettiva su Babb, artista pontederese molto conosciuto per le sue opere che rappresentano la società con modi giocosi e divertenti, che aprirà al pubblico da domattina e che resterà allestita fino al 9 marzo 2025. Si tratta di un’esposizione di opere provenienti prevalentemente da collezioni private, quelle di Giuseppe Diomelli ma anche di Nocchi e Polidori ma ci saranno anche sale immersive e teatrali.

Il biglietto ha un costo di 5 euro, 3 euro ridotto (soci Coop, accompagnatori disabili e over 65) e 2 euro per i ragazzi 18-25 anni, gratuito per under 18, disabili e per le scuole. Oltre alla mostra su Babb, al Palp sarà possibile visitare anche la sala tutta dedicata ad Enrico Baj, l’autore del Muro di Baj di viale Risorgimento.