Ztl a San Miniato: "Cinque mesi per il nuovo piano" - Proposte e modifiche

"Abbiamo raccolto e giò anche valutato le richieste di commercianti e residenti, ora ci metteremo a valutare e predisporre il nuovo piano per la Ztl di San Miniato", dice il sindaco Simone Giglioli dopo l’assemblea pubblica dei giorni scorsi. Il primo cittadino precisa subito che tutte le modifiche che verranno apportate dovranno passare prima in consiglio comunale e poi dovranno essere approvate dal ministero. "Ci vorranno quattro cinque mesi affinché si possano rendere operative – aggiunge Giglioli –. Alcune proposte che ci sono arrivate sono ricevibili, altre di difficile realizzazione. Come quella di allargare ancora l’area degli aventi diritto al permesso. Anche perché, alla fine, si scontenta sempre qualcuno e si indebolisce, allo steso tempo, un progetto che sta dando risultati". L’amministrazione tuttavia è disponibile a ritoccare alcuni orari (la ztl probabilmente prenderà il via alle 21, per venire incontro alle richieste dei commercianti), si tornerà ad aprire al traffico – come anticipato da La Nazione – via della Cisterna: per fare questo sarà messo un varco in via Battisti ed uno in via Battisti per evitare fughe o marce indietro dei furbetti. Inoltre nella stagione invernale aumenterà un giorno di Ztl: si farà anche il venerdì che è quello più problematico per la sosta selvaggia. "Abbiamo recepito numerose osservazioni, alcune delle quali ci convincono" conclude il primo cittadino.

C. B.