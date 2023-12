Zerotto porta doni ai bimbi ricoverati in ospedale

Non tutti i bambini nascono fortunati e sani, per questo sono sempre più preziose le attività delle associazioni che attraverso i loro volontari donano attrezzature e magari anche qualche gioco per strappare un sorriso anche a chi vive momenti di difficoltà. Zerootto Lari Onlus di Lari si propone di aiutare i bambini e le famiglie costretti a rimanere in ospedale anche nei giorni di festa. Alla vigilia di questo Natale, alla presenza della dottoressa Cinquanta, della dottoressa Maggi, del coordinatore infermieristico Monica Guarguagli, al personale della pediatria e del clown dottori, è stata donata una carrozzina pediatrica tutta colorata per lo spostamento dei piccoli da un reparto all’altro, un bollitore ed uno scaldabiberon e due cuscini da allattamento da collocare in una stanza dedicata alle mamme e allestita di recente. E ai volontari della Zerootto, non poteva mancare l’idea di regalare dei pupazzetti ai piccoli, per strappare loro un sorriso, un gesto di sensibilità e di amore per i bambini. L’associazione finanzia la propria attività con le donazioni dei proprio associati, dei privati e col 5 per mille e lancia il messaggio “Per regalare un sorriso ai bambini meno fortunati abbiamo bisogno anche di te…”.